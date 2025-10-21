Wie heizt Oberstdorf in Zukunft? Die ersten Ergebnisse sind da

Wie werden wir künftig heizen? Das ist eine wichtige Frage und die Unsicherheit darüber ist derzeit groß. Wer eine neue Heizung braucht, steht vor der Frage: Lohnt es sich, eine Wärmepumpe anzuschaffen oder ist es besser, auf den Anschluss an ein Wärmenetz zu warten? Oder soll man sich einen Heizkessel kaufen, der mit Gas, aber auch mit Wasserstoff betrieben werden kann?
Kommunale Wärmeplanung
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden