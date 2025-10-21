Icon Menü
Kommunale Wärmeplanung Oberstdorf: Hier lohnen sich Wärmenetz und Wärmepumpe

Kommunale Wärmeplanung

Wie heizt Oberstdorf in Zukunft? Die ersten Ergebnisse sind da

Wo lohnt sich ein Wärmenetz, wo eine Wärmepumpe? Der Zwischenbericht zeigt, welche Gebiete in Oberstdorf interessant sind.
Von Klaus Gimmler
    Der Bereich Krankenhaus, Seniorenheim und die SWW-Blocks würde sich für ein Wärmenetz eignen. Dies ist das Ergebnis der Kommunalen Wärmeplanung.
    Der Bereich Krankenhaus, Seniorenheim und die SWW-Blocks würde sich für ein Wärmenetz eignen. Dies ist das Ergebnis der Kommunalen Wärmeplanung. Foto: Klaus Gimmler

    Wie werden wir künftig heizen? Das ist eine wichtige Frage und die Unsicherheit darüber ist derzeit groß. Wer eine neue Heizung braucht, steht vor der Frage: Lohnt es sich, eine Wärmepumpe anzuschaffen oder ist es besser, auf den Anschluss an ein Wärmenetz zu warten? Oder soll man sich einen Heizkessel kaufen, der mit Gas, aber auch mit Wasserstoff betrieben werden kann?

