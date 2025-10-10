Kommunalwahl 2026: Dieser SPD-Mann will neuer Landrat im Oberallgäu werden

Er ist jung und möchte in der Kreispolitik Akzente setzen: Matthias Schemann will Landrat werden. Der Vorstand des SPD-Kreisverbands Oberallgäu sprach sich jetzt einstimmig für den 27-Jährigen als Kandidaten aus, sagte Vorsitzende Vera Huschka. „Er hat uns überzeugt mit seinen frischen Ideen. Er ist sehr geeignet für diese Aufgabe.“ Offiziell nominiert werden soll Schemann am 8. November.

