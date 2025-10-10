Icon Menü
Kommunalwahl 2026: SPD Vorstand spricht sich für Matthais Schemann als Landratskandidaten aus

Einstimmiges Voting

Kommunalwahl 2026: Dieser SPD-Mann will neuer Landrat im Oberallgäu werden

Die Oberallgäuer wählen 2026 einen neuen Landrat. Neben Freien Wählern, CSU, Grünen und AfD stellt auch die SPD einen Kandidaten. Wen sie ins Rennen schickt.
Von Katharina Knoll
    Der SPD-Kreisvorstand hat seinen Landratskandidaten bestimmt. Auf dem Foto sind zu sehen (hintere Reihe von links): Reinhard Strehlke, Klaus Kaiser, Paul Eckert, Matthias Schemann, Markus Kubatschka und Christian Plappert sowie (vordere Reihe von links) Heidi Liebherr, Beate Kümpflein, Kreisvorsitzende Vera Huschka und Ralf Weinberg. Foto: Vera Huschka

    Er ist jung und möchte in der Kreispolitik Akzente setzen: Matthias Schemann will Landrat werden. Der Vorstand des SPD-Kreisverbands Oberallgäu sprach sich jetzt einstimmig für den 27-Jährigen als Kandidaten aus, sagte Vorsitzende Vera Huschka. „Er hat uns überzeugt mit seinen frischen Ideen. Er ist sehr geeignet für diese Aufgabe.“ Offiziell nominiert werden soll Schemann am 8. November.

