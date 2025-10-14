Krankenhäuser sind keine Freizeitanlagen! Teure Vertragsstrafen auf Parkplätzen sind da falsch

Keine Frage, schrankenlose Ticketsysteme haben vielfach ihre Berechtigung. Sie sorgen etwa dafür, dass egoistische Verkehrsteilnehmer fremde Flächen nicht als kostenlose Dauerparkplätze missbrauchen. Und Parkplätze, bei denen man erst am Ende zahlen muss, bieten einen großen Vorteil: Es kann kein vorab gelöster Parkschein ablaufen, sollte man sich verspäten.

Der Klinikverbund Allgäu spricht von „klarer Beschilderung" der Parkplätze. Aber wer kann das schon auf die Schnelle vom Auto aus vor der Einfahrt auf den Parkplatz lesen? Foto: Ulrich Weigel

Doch der Umgang mit komplexeren, ungewohnten Systemen ist für einige eine Herausforderung. Das Kennzeichen (wie war das noch gleich?) auswendig wissen, um es einzutippen, ist da nur eine Aufgabe. Was ist eigentlich zu tun, wenn man kurz vor Ablauf der halben Freistunde wegfahren will: Muss man zum Automaten oder nicht - und was, wenn es an der Ausfahrt einen kurzen Rückstau gibt und man erst nach Minute 31 an der Kamera vorbeifährt?

Krankenhäuser setzen strenge Parkregeln mit Kameras und Warnschildern durch

Die Hinweis-, Warn- und Erläuterungsschilder bei solchen Parkplätzen zeigen, dass es nicht so einfach ist, wie Anbieter einem glauben machen wollen. Im Gegenteil: Man bräuchte wohl allein zehn Minuten, um die ausgehängten, klein gedruckten Nutzungsbedingungen zu lesen und zu verstehen.

Kameras dokumentieren unerbittlich jeden Parkverstoß

Kameras dokumentieren unerbittlich jeden Parkverstoß und führen schnell zur teuren Nachforderung. Das mag bei Supermärkten oder Bergbahn-Parkplätzen in Ordnung sein. Aber Krankenhäuser und Praxiszentren sind keine Freizeitanlagen. Wer dorthin muss, dem geht es entweder selbst schlecht oder er besucht liebe Menschen, denen es schlecht geht. Hier sind das grundsätzliche System und die Höhe der Vertragsstrafen zu überdenken.