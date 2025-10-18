Icon Menü
Kulturgemeinschaft Oberallgäu: Fulminante Produktion einer ausgezeichneten französischen Komödie in Sonthofen

Kulturgemeinschaft Oberallgäu

Turbo-Theater mit geistreichem Witz: Fulminante französische Komödie in Sonthofen

Das Publikum kommt aus dem Staunen nicht heraus: Warum die preisgekrönte Boulevard-Komödie „Eine geniale Idee" in Sonthofen beste Unterhaltung bietet.
Von Christoph Pfister
    •
    •
    •
    "Eine geniale Idee" sorgt für unerwartete Verwicklungen: Andreas Werth (links) und Fabian Goedecke als trotteliger Akteur und raffinierter Intrigenspinner auf der Bühne des Sonthofer Hauses Oberallgäu.
    "Eine geniale Idee" sorgt für unerwartete Verwicklungen: Andreas Werth (links) und Fabian Goedecke als trotteliger Akteur und raffinierter Intrigenspinner auf der Bühne des Sonthofer Hauses Oberallgäu. Foto: Christoph Pfister

    „Ich bin ein großer Volltrottel, das ist schwer zu spielen“, erkennt Thomas. Der Möchtegern-Mime soll - dank frappierender Ähnlichkeit - einen vermuteten Liebhaber doubeln, durch schlechtes Benehmen Arnauds Lebensgefährtin von Untreue abhalten: „Eine geniale Idee“. Kaum im Spiel verwechselt er sein „Objekt“ Elisa mit Nachbarin Catherine, schlagen der Galan höchstselbst plus Thomas‘ Zwillingsbruder Jules auf. Ui, ui, ui.

