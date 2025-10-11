Icon Menü
Kulturgemeinschaft Oberallgäu: Preisgekrönte französische Komödie kommt in Sonthofen auf die Bühne

Kulturgemeinschaft Oberallgäu

Ein Rivale mal drei: Preisgekrönte französische Komödie kommt in Sonthofen auf die Bühne

Schauspieler Andreas Werth verkörpert in der Komödie „Eine geniale Idee“ in Sonthofen gleich drei Männer, die sich ähneln wie ein Ei dem anderen. So sorgt er für amüsantes Chaos im preisgekrönten Stück von Sébastien Castro.
Von Marion Bässler
    Lässt sich so ein Rivale ausschalten? Arnaud hat "Eine geniale Idee", um sich die Gunst Elisas zu sichern. Eine Szene aus der gleichnamigen Komödie von Sébastien Castro, die das Ensemble der Braunschweiger Komödie am Altstadtmarkt in Sonthofen spielt. Foto: Dominique Leppin

    Vor seinem Auftritt im vergangenen Jahr in Sonthofen als Inspector Wade im Edgar-Wallace-Thriller „Das Gasthaus an der Themse“ sprach Hauptdarsteller Andreas Werth gegenüber unserer Redaktion von seinem komödiantischen Steckenpferd. Heuer darf der 47-Jährige dieses unter Beweis stellen. Am Dienstag, 14. Oktober, gastiert er mit einer Produktion der Braunschweiger Komödie am Altstadtmarkt im Sonthofer Haus Oberallgäu und bringt mit seinen Kollegen die französische Komödie „Eine geniale Idee“ von Sébastien Castro auf die Bühne.

