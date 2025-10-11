Ein Rivale mal drei: Preisgekrönte französische Komödie kommt in Sonthofen auf die Bühne

Vor seinem Auftritt im vergangenen Jahr in Sonthofen als Inspector Wade im Edgar-Wallace-Thriller „Das Gasthaus an der Themse“ sprach Hauptdarsteller Andreas Werth gegenüber unserer Redaktion von seinem komödiantischen Steckenpferd. Heuer darf der 47-Jährige dieses unter Beweis stellen. Am Dienstag, 14. Oktober, gastiert er mit einer Produktion der Braunschweiger Komödie am Altstadtmarkt im Sonthofer Haus Oberallgäu und bringt mit seinen Kollegen die französische Komödie „Eine geniale Idee“ von Sébastien Castro auf die Bühne.
Kulturgemeinschaft Oberallgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden