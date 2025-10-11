Kulturgemeinschaft Oberallgäu Ein Rivale mal drei: Preisgekrönte französische Komödie kommt in Sonthofen auf die Bühne

Schauspieler Andreas Werth verkörpert in der Komödie „Eine geniale Idee“ in Sonthofen gleich drei Männer, die sich ähneln wie ein Ei dem anderen. So sorgt er für amüsantes Chaos im preisgekrönten Stück von Sébastien Castro.