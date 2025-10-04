Icon Menü
Kulturgemeinschaft Oberallgäu: Rasanter Krimispaß um „Die 39 Stufen“ in Sonthofen

Kulturgemeinschaft Oberallgäu

Krimispaß um einen mysteriösen Fall: Erfolgsstück „Die 39 Stufen“ kommt in Sonthofen auf die Bühne

Ein vierköpfiges Ensemble um den Schauspieler Harald Schröpfer präsentiert in Sonthofen die Komödie „Die 39 Stufen“ in einer rasanten Inszenierung.
Von Marion Bässler
    • |
    • |
    • |
    Eine Dame wird verfolgt: Richard Hanney (Harald Schröpfer, Mitte), versucht den Fall zu lösen. Szene aus der Kriminalkomödie "Die 39. Stufen", zu sehen in Sonthofen.
    Eine Dame wird verfolgt: Richard Hanney (Harald Schröpfer, Mitte), versucht den Fall zu lösen. Szene aus der Kriminalkomödie "Die 39. Stufen", zu sehen in Sonthofen. Foto: Jürgen Bartenschlager

    Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr im Oberstdorf Haus gastiert das Landestheater Schwaben am Dienstag, 7. Oktober, um 20 Uhr erneut mit „Die 39 Stufen“ im Oberallgäu. Diesmal bringt das vierköpfige Ensemble die rasante Kriminalkomödie im Sonthofer Haus Oberallgäu auf die Bühne. Das Stück erzählt die Geschichte von Alfred Hitchcocks Filmklassiker: Während einer Theatervorstellung fallen Schüsse, es bricht Panik aus, und die attraktive Annabelle Schmidt fällt buchstäblich in die Arme von Richard Hannay. Sie fühlt sich verfolgt und erzählt ihm von gestohlenen Dokumenten und den mysteriösen „39 Stufen“. Am nächsten Morgen ist Annabelle tot und Hannay muss vor der Polizei fliehen, die ihn für Annabelles Mörder hält. Kann Richard Hannay sich retten und das Rätsel der „39 Stufen“ lösen?

