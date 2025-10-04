Krimispaß um einen mysteriösen Fall: Erfolgsstück „Die 39 Stufen“ kommt in Sonthofen auf die Bühne

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr im Oberstdorf Haus gastiert das Landestheater Schwaben am Dienstag, 7. Oktober, um 20 Uhr erneut mit „Die 39 Stufen“ im Oberallgäu. Diesmal bringt das vierköpfige Ensemble die rasante Kriminalkomödie im Sonthofer Haus Oberallgäu auf die Bühne. Das Stück erzählt die Geschichte von Alfred Hitchcocks Filmklassiker: Während einer Theatervorstellung fallen Schüsse, es bricht Panik aus, und die attraktive Annabelle Schmidt fällt buchstäblich in die Arme von Richard Hannay. Sie fühlt sich verfolgt und erzählt ihm von gestohlenen Dokumenten und den mysteriösen „39 Stufen“. Am nächsten Morgen ist Annabelle tot und Hannay muss vor der Polizei fliehen, die ihn für Annabelles Mörder hält. Kann Richard Hannay sich retten und das Rätsel der „39 Stufen“ lösen?
Kulturgemeinschaft Oberallgäu
