Die Stieftochter schweigt

26.000 Euro teuren Allgäu-Urlaub nicht gezahlt: Richterin fällt überraschendes Urteil

„Ich glaube kein Wort“, sagt die Richterin zum Angeklagten. Er steht nicht das erste Mal wegen eines unbezahlten Urlaubs vor Gericht.
Von Ulrich Weigel
    Urlaub im Nobelhotel für 26.000 Euro leistete sich eine Familie aus Köln, zahlte dann aber nicht. Jetzt fiel das Urteil im Betrugsprozess.
    Urlaub im Nobelhotel für 26.000 Euro leistete sich eine Familie aus Köln, zahlte dann aber nicht. Jetzt fiel das Urteil im Betrugsprozess. Foto: Benjamin Liss (Symbolbild)

    Die Stieftochter des Angeklagten hüllt sich in Schweigen. Zu den Vorwürfen und Fragen rund um eine lange nicht bezahlte Rechnung für einen Luxusurlaub im Oberallgäu verweigert die Zeugin eine Aussage.

