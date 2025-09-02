26.000 Euro teuren Allgäu-Urlaub nicht gezahlt: Richterin fällt überraschendes Urteil

Die Stieftochter des Angeklagten hüllt sich in Schweigen. Zu den Vorwürfen und Fragen rund um eine lange nicht bezahlte Rechnung für einen Luxusurlaub im Oberallgäu verweigert die Zeugin eine Aussage.
Die Stieftochter schweigt
Die Stieftochter des Angeklagten hüllt sich in Schweigen. Zu den Vorwürfen und Fragen rund um eine lange nicht bezahlte Rechnung für einen Luxusurlaub im Oberallgäu verweigert die Zeugin eine Aussage.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden