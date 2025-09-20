Icon Menü
Mann schlägt und beleidigt zwölfjähriges Kind in Sonthofen – wer hat ihn gesehen?

Polizei sucht Täter

Mann schlägt und beleidigt zwölfjähriges Kind in Sonthofen – wer hat ihn gesehen?

Ein Unbekannter gerät mit einem Kind vor einem Supermarkt in Streit. Der Erwachsene beleidigt seinen deutlich jüngeren Kontrahenten und schlägt ihn schließlich.
Von Allgäuer Zeitung
    Die Polizei Sonthofen sucht einen Mann, der ein Kind geschlagen haben soll.
    Die Polizei Sonthofen sucht einen Mann, der ein Kind geschlagen haben soll. Foto: Becker (Symbolbild)

    In Sonthofen hat ein Mann wohl ein zwölfjähriges Kind geschlagen. Nun sucht die Polizei nach dem Täter und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

    Wie die Polizei berichtet, war es am Freitagnachmittag vor einem Supermarkt zu einem Streit zwischen dem unbekannten, etwa 55 Jahre alten Mann und einem zwölfjährigen Kind gekommen. Dabei beleidigte der Erwachsene das Kind.

    Unbekannter schlägt einem Kind auf den Rücken – Polizei sucht Zeugen

    Als das Kind gehen wollte, schlug der Mann ihm auf den Rücken, wobei der Zwölfjährige leicht verletzt wurde. Zeugenhinweise nimmt die Sonthofer Polizei unter Telefon 08321/66350 entgegen.

    Weitere Nachrichten aus Sonthofen und dem südlichen Oberallgäu lesen Sie hier.

