Mann wandert nachts mit zwei Begleitern und rennt plötzlich davon – Polizei findet ihn gegen Mitternacht

Im Oberstdorfer Oytal hat am späten Freitagabend eine große Suchaktion stattgefunden. Laut Polizei war ein Mann, der mit zwei Begleitern unterwegs war, davongerannt und nicht wieder aufgetaucht.

Der Mann hatte sich zuvor telefonisch bei seiner Mutter gemeldet. Er erzählte ihr, dass er bedroht werde und übermittelte ihr seinen Standort. Vor Ort trafen Polizeibeamten auf zwei Begleiter des Mannes. Sie sagten, ihr Freund habe mit ihnen eine Nachwanderung unternehmen wollen. Er verhielt sich jedoch zunehmend merkwürdig und rannte schließlich davon.

Mann rennt beim Nachtwandern davon – Polizei leitet große Suchaktion im Oytal ein

Nach Einschätzung seiner zwei Begleiter befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Polizei leitete eine größere Suchaktion ein. Gegen Mitternacht führte sie zum Erfolg. Die Sonthofer Alpinpolizei fand den Mann. Er war völlig durchnässt und aufgelöst, jedoch ansonsten wohl auf.

