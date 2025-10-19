Icon Menü
Mobilfunkmast in Oberstdort: Standort in Naherholungsbiet sorgt für Ärger

Oberstdorf

Im Naherholungsgebiet von Oberstdorf soll ein Mobilfunkmast errichtet werden

Der Gemeinderat reagiert bestürzt auf die Pläne der Telekom. Doch andere Standorte hat das Gremium zuvor auch abgelehnt. Kommt es nun zum Rechtsstreit?
Von Klaus Gimmler
    • |
    • |
    • |
    Die Gemeinde Oberstdorf prüft rechtliche Schritte, um einen Funkmast an diesem Standort zu verhindern.
    Die Gemeinde Oberstdorf prüft rechtliche Schritte, um einen Funkmast an diesem Standort zu verhindern. Foto: Klaus Gimmler

    Ist der geplante Funkmast in den südlichen Öschwiesen von Oberstdorf noch zu verhindern? Darüber diskutierte der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung. Die Telekom hält an ihren Plänen fest, den Mast an diesem umstrittenen Standort zu errichten. Gespräche über Alternativen seien bislang erfolglos, so Bauamtsleiter Marcus Ludwig, der die Verhandlungen führte. Es sei nun der Telekom der zuvor abgelehnte Standort auf dem Dach des Oberstdorf-Hauses angeboten worden, doch es gab keine Einigung. Jetzt will die Marktgemeinde juristisch gegen die Pläne der Telekom vorgehen.

