Im Naherholungsgebiet von Oberstdorf soll ein Mobilfunkmast errichtet werden

Ist der geplante Funkmast in den südlichen Öschwiesen von Oberstdorf noch zu verhindern? Darüber diskutierte der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung. Die Telekom hält an ihren Plänen fest, den Mast an diesem umstrittenen Standort zu errichten. Gespräche über Alternativen seien bislang erfolglos, so Bauamtsleiter Marcus Ludwig, der die Verhandlungen führte. Es sei nun der Telekom der zuvor abgelehnte Standort auf dem Dach des Oberstdorf-Hauses angeboten worden, doch es gab keine Einigung. Jetzt will die Marktgemeinde juristisch gegen die Pläne der Telekom vorgehen.

87561 Oberstdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutsche Telekom Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Naherholungsgebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis