Möbel Böck aus Kempten eröffnet Rolf Benz Haus Allgäu in Sonthofen

Einzelhandel im Oberallgäu

Das Erste seiner Art in Bayern: Möbel Böck eröffnet Rolf Benz Haus in Sonthofen

Premiummöbel, die mit Langlebigkeit und Design punkten sollen, verkauft das Möbelhaus in Sonthofen. Was die Marke Rolf Benz auszeichnet und was Kunden erwartet.
Von Katharina Knoll
    • |
    • |
    • |
    Store-Manager Carsten Brings präsentiert verschiedene Stoffmuster im neuen Rolf Benz Haus Allgäu in Sonthofen.
    Store-Manager Carsten Brings präsentiert verschiedene Stoffmuster im neuen Rolf Benz Haus Allgäu in Sonthofen. Foto: Benjamin Liss

    Hunderte Promis haben darauf Platz genommen. Nun können Sonthofer auf den Nachfolgemodellen Probesitzen: Seit Kurzem gibt es einen sogenannten Rolf Benz Flagship-Store in der Kreisstadt.

