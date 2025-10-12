Das Erste seiner Art in Bayern: Möbel Böck eröffnet Rolf Benz Haus in Sonthofen

Hunderte Promis haben darauf Platz genommen. Nun können Sonthofer auf den Nachfolgemodellen Probesitzen: Seit Kurzem gibt es einen sogenannten Rolf Benz Flagship-Store in der Kreisstadt.
Einzelhandel im Oberallgäu
Hunderte Promis haben darauf Platz genommen. Nun können Sonthofer auf den Nachfolgemodellen Probesitzen: Seit Kurzem gibt es einen sogenannten Rolf Benz Flagship-Store in der Kreisstadt.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden