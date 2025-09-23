Icon Menü
Müllfreies Allgäu: Ostallgäu fordert Oberallgäu zum sechsten Mal heraus

Challenge Müllfreies Allgäu

Oberallgäu gegen Ostallgäu - wer sammelt mehr Müll in der freien Natur?

Zum sechsten Mal wettet das Oberallgäu gegen das Ostallgäu, wer mehr Müll aus der Natur sammelt. Wie viel und was in den letzten Jahren gefunden worden.
Von Lukas Herr
    Unter anderem wurde im vergangenen Jahr ein Fahrrad im Rahmen der Challenge Müllfreies Allgäu aus der Iller gezogen.
    Unter anderem wurde im vergangenen Jahr ein Fahrrad im Rahmen der Challenge Müllfreies Allgäu aus der Iller gezogen. Foto: MAP-Erlebnis (Archivbild)

    Ein Fahrrad auf einem Rafting-Boot auf der Iller ist kein gewöhnliches Bild. Dass der Drahtesel zuvor in der Iller entsorgt wurde, auch nicht. Es war einer der größten Einzelfunde im Rahmen der „Challenge Müllfreies Allgäu“ im letzten Jahr. Am Freitag startet der Wettbewerb zwischen Ober- und Ostallgäu, welcher Landkreis mehr Abfall aus der Umwelt sammelt, in die nächste Runde.

