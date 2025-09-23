Verliebt in eine kleine „Griechin“: Konzert in Sonthofen bietet eine musikalische Entdeckung

Liebe auf den ersten Blick. Bei Musikern kann der schon mal auf ein Instrument fallen. Eine Lyra beispielsweise. Im Kreta-Urlaub erlauscht und erlebt, ist eine solche Schalenhalslaute zwei Tage später im „Repertoire“ von Andreas Ruf. Ein seltenes Musikinstrument, auf die „Sonneninsel“ plus ein paar Eilande der Ägäis begrenzt. Sein birnenförmiger Korpus aus dem vollen Hartholz herausgearbeitet, dann mit einer Weichholzdecke komplettiert. Ein eigenwilliges Instrument: Seine drei Saiten werden mit dem Bogen gestrichen, auch wenn Form und Aussehen ein Zupfinstrument vermuten lassen.
Seltenes Instrument
