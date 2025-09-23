Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Musikalische Entdeckung: Andreas Ruf präsentiert in Sonthofen ein seltenes Instrument

Seltenes Instrument

Verliebt in eine kleine „Griechin“: Konzert in Sonthofen bietet eine musikalische Entdeckung

Feinen Folk von der „Sonneninsel“ und findige Bearbeitungen präsentiert Andreas Ruf in Sonthofen auf der kretischen Lyra. Warum das Publikum staunt.
Von Christoph Pfister
    • |
    • |
    • |
    So klingt‘s in Griechenland: Andreas Ruf präsentiert in Sonthofen die Ausdrucksmöglichkeiten der kretischen Lyra.
    So klingt‘s in Griechenland: Andreas Ruf präsentiert in Sonthofen die Ausdrucksmöglichkeiten der kretischen Lyra. Foto: Christoph Pfister

    Liebe auf den ersten Blick. Bei Musikern kann der schon mal auf ein Instrument fallen. Eine Lyra beispielsweise. Im Kreta-Urlaub erlauscht und erlebt, ist eine solche Schalenhalslaute zwei Tage später im „Repertoire“ von Andreas Ruf. Ein seltenes Musikinstrument, auf die „Sonneninsel“ plus ein paar Eilande der Ägäis begrenzt. Sein birnenförmiger Korpus aus dem vollen Hartholz herausgearbeitet, dann mit einer Weichholzdecke komplettiert. Ein eigenwilliges Instrument: Seine drei Saiten werden mit dem Bogen gestrichen, auch wenn Form und Aussehen ein Zupfinstrument vermuten lassen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden