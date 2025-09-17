Icon Menü
Musikschule Oberstdorf erhält Klavier aus dem Nachlass eines berühmten Pianisten

Ein Instrument mit Geschichte

„Ein Kreis schließt sich“: Musikschule Oberstdorf erhält Klavier eines berühmten Pianisten

Die Musikschule Oberstdorf erhält als Geschenk: ein Klavier aus dem Nachlass des Pianisten Wilhelm Kempff. Warum der Enkel das Instrument ins Allgäu gibt.
Von Klaus Schmidt
    •
    •
    •
    Ein Klavier aus dem Nachlass des berühmten Pianisten Wilhelm Kempff hat in der Oberstdorfer Musikschule ein neues Domizil gefunden: Christine Riezler bringt das Instrument mit Musik von Joseph Haydn zum Klingen.
    Ein Klavier aus dem Nachlass des berühmten Pianisten Wilhelm Kempff hat in der Oberstdorfer Musikschule ein neues Domizil gefunden: Christine Riezler bringt das Instrument mit Musik von Joseph Haydn zum Klingen. Foto: Marian Crucius

    Die Musikschule in Oberstdorf hat ein historisch bedeutsames Instrument erhalten. Das Klavier stammt aus dem Nachlass von Wilhelm Kempff. „Er war aus meiner Sicht der bedeutendste Pianist in Deutschland im 20. Jahrhundert“, sagt Musikschuldirektor Hans-Jürgen Gerung. Kurz bevor das neue Schuljahr beginnt, übergibt Mario von Künßberg, der Enkel des Künstlers, das Klavier bei einem kleinen Festakt als Schenkung der Musikschule Oberstdorf. Es schließe sich damit ein Kreis, sagt Mario von Künßberg.

