„Ein Kreis schließt sich“: Musikschule Oberstdorf erhält Klavier eines berühmten Pianisten

Die Musikschule in Oberstdorf hat ein historisch bedeutsames Instrument erhalten. Das Klavier stammt aus dem Nachlass von Wilhelm Kempff. „Er war aus meiner Sicht der bedeutendste Pianist in Deutschland im 20. Jahrhundert“, sagt Musikschuldirektor Hans-Jürgen Gerung. Kurz bevor das neue Schuljahr beginnt, übergibt Mario von Künßberg, der Enkel des Künstlers, das Klavier bei einem kleinen Festakt als Schenkung der Musikschule Oberstdorf. Es schließe sich damit ein Kreis, sagt Mario von Künßberg.

