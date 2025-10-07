Jodlergruppe erhält Bestnote

Bei 75. Allgäuer Lieder- und Jodlertag erzielten die Nesselwanger Singföhla und Jodlergruppe kürzlich ihr bestes Bewertungsergebnis in der Vereinsgeschichte. Mit 1,1 wurde der perfekte Auftritt in Oberstdorf bewertet. Vorgetragen wurde das neue Stück „Über d´Edelsberg“. Ein Naturjodler aus der Feder von Lydia Haslach. Die Singföhla bildeten die Leitstimme im Chor, und die feine abgestimmte Untermalung im Hintergrund war Aufgabe der Jodler.

Das Bewertungsteam des Allgäuer Liedertags war hochkarätig besetzt. Neben der Jodler-Ikone Hedwig Roth hörten die Musiklehrer Michael Hahne und Hugo Jörg aus dem Oberallgäu den einzelnen Beiträgen genau zu. Sie bewerten jeweils Jodeltechnik, Rhythmik, Dynamik, harmonische Reinheit und Intonation. Diesem Gremium stellte sich ebenfalls Marciana Endras mit ihrer Harfe. Als Solojodlerin begleitete sie sich selbst und begeisterte mit dem Stück „Über Stock und Stoi“ von Rita Barmettler und Sepp Amstutz aus der Schweiz.

Der Ansager der Breitachtaler Johlar, Seppi Dornach, stellte fest, dass Lydia Haslach am Jodlertag gleich mehrfach präsent sei. Neben dem Naturjodler „Über d´Edelberg“ sangen die Wertacher Singföhla ihr Stück „Auf dr Alpspitz“ und zum Abschluss des ersten Teils der Veranstaltung gab es noch eine Neukomposition von ihr. Die Nesselwanger Jodler nahmen die Zuhörer mit auf „D´Sonneaufgangstour“.

Der beeindruckende Lieder- und Jodlertag endete offiziell nach 24 Vorträgen der Allgäuer Gruppen. Vor dem lockeren Festausklang wurden die Zuhörer und Jodlerfreunde mit dem Schlussjodler „D´Duifebachar“ verabschiedet.

