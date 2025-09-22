Skiklub erreicht sieben Podestplätze

Kürzlich bewiesen die Athletinnen und Athleten des SKN Nesselwang eindrucksvoll ihre Vielseitigkeit: Am Vormittag starteten sie beim vierten Sport-Ege-Rollski-Pokal im Nordic-Zentrum Oberstdorf, am Nachmittag marschierten sie bereits wieder beim großen Festumzug des 35. Bezirksmusikfests in Nesselwang mit – ein Tag voller sportlicher Höchstleistungen und gelebter Vereinskultur.

Beim Rollski-Wettkampf im Rahmen des ASV-Sommercups zeigten die Sportler des SKN Nesselwang eindrucksvoll, was in ihnen steckt. Auf der anspruchsvollen Strecke überzeugten sie mit Technik, Tempo und Teamgeist – und wurden dafür mit insgesamt sieben Podestplätzen belohnt. Ganz oben auf dem Treppchen standen Magdalena Jahn (U8 weiblich), Serafin Greis (U9 männlich), Raphael Knörig (U11 männlich), Luzie Jähn (U11 weiblich) und Maja Jähn (U13 weiblich), die jeweils den ersten Platz in ihrer Altersklasse errangen. Elia Joas (U9 männlich) und Lena Köberle (U12 weiblich) rundeten das starke Mannschaftsergebnis mit jeweils einem dritten Platz ab.

Auch abseits der Podestplätze zeigten die Athletinnen und Athleten des SKN Nesselwang starke Leistungen und viel Einsatzfreude. Franz Schambeck und Emilia Kögel belegten jeweils den siebten Platz in der Altersklasse U10, während sich Amalia Rid mit einem soliden sechsten Platz in der U11 weiblich behauptete. Annalena Näher (achter Platz, U11) und Leni Wolf (siebter Platz, U12) sammelten ebenso wertvolle Wettkampferfahrung.

Lisa Martin erreichte in der U12 weiblich einen starken fünften Rang, dicht gefolgt von Charlotte Knörig, die in der U14 auf Platz sechs landete. Lara Martin komplettierte das Feld mit einem neunten Platz in derselben Altersklasse. Besonders knapp am Podest vorbei schrammten Johanna Herz (vierter Platz, U13) und Katharina Herz (vierter Platz, U15), die beide mit beeindruckenden Leistungen glänzten.

Doch damit nicht genug: Nur wenige Stunden nach dem Zieleinlauf standen viele der jungen Sportler erneut bereit – diesmal in Vereinskleidung, um gemeinsam mit rund 80 Vertretern des SKN am Festumzug des Bezirksmusikfests teilzunehmen. Der Umzug, der durch den Markt Nesselwang führte, war der Höhepunkt des dreitägigen Bezirksmusikfests, das von der Harmoniemusik Nesselwang organisiert wurde.

Diese Doppelbelastung meisterten die jungen Sportler mit Bravour – ein eindrucksvolles Zeichen für Engagement, Teamgeist und Heimatverbundenheit.

