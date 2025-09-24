Icon Menü
Neuer Trachtenladen in Immenstadt: Almwelt will seine 27. Filiale eröffnen

Tracht und Tradition

Neuer Trachtenladen in Immenstadt: Kemptener Unternehmen will 27. Filiale eröffnen

In Immenstadt will ein weiterer Trachtenhändler ein Geschäft eröffnen und investiert 120.000 Euro: Das ist über den neuen Standort und den Zeitplan bekannt.
Von Benjamin Liß
    In Immenstadt soll ein weiteres Trachtengeschäft eröffnen. Geschäftsführer Achim Klein (rechts) plant zudem eine Kooperation mit Unternehmer Marc Wenz (links) vom Alpsee Outlet.
    In Immenstadt soll ein weiteres Trachtengeschäft eröffnen. Geschäftsführer Achim Klein (rechts) plant zudem eine Kooperation mit Unternehmer Marc Wenz (links) vom Alpsee Outlet. Foto: Maria Schmidt

    Ob Münchner Oktoberfest, Allgäuer Festwoche in Kempten oder Viehscheide - Trachten stehen bei vielen Menschen hoch im Kurs. In einigen Monaten soll in Immenstadt ein weiteres Geschäft für Trachtenmoden interessierte Kunden versorgen. Ein 2015 in Kempten gegründeter Trachtenhändler will am 27. Februar seine 27. Filiale eröffnen - und zwar am Immenstädter Marienplatz. Das Geschäft entsteht im ehemaligen Schlecker-Gebäude auf rund 500 Quadratmetern.

