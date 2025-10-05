Icon Menü
Neues Gastroangebot in Oberstaufen: Gemüseküche bietet vegetarische und vegane Speisen zum Mitnehmen

Gastronomie

Gesunde Alternative zum Leberkässemmel: Neues To-Go-Restaurant in Oberstaufen stellt sich vor

Viele Staufner wünschen sich mehr Vielfalt in der heimischen Gastroszene. Nun gibt es ein neues Angebot, das aktuelle Trends bedient. Was die Gemüseküche bietet
Von Katharina Knoll
    Enisa Frmic stellt eine Bowl zusammen. Gemeinsam mit Sheona Drummond (v.r.) und Ann-Katrin Vierk arbeitet sie in dem To-Go-Restaurant "Gemüseküche" von Dr. Barbara Fink (links).
    Enisa Frmic stellt eine Bowl zusammen. Gemeinsam mit Sheona Drummond (v.r.) und Ann-Katrin Vierk arbeitet sie in dem To-Go-Restaurant "Gemüseküche" von Dr. Barbara Fink (links). Foto: Katharina Knoll

    Enisa Frmic schichtet Quinoa, Gurken, Karottensalat und Avocado in eine Box. Darauf kommen Feta, Kürbiskerne und Kräuter. Ein Honig-Senf-Dressing rundet das Ganze ab – fertig ist die Bowl. Seit einem Monat gibt es im Dorfzentrum von Oberstaufen ein neues Gastroangebot. In ein kleines Ladengeschäft in der Lindauerstraße ist die Gemüseküche eingezogen. In dem To-Go-Restaurant werden vegetarische und vegane Gerichte verkauft. Dahinter steht Dr. Barbara Fink und ihre Gesundheitsmanufaktur Witzigmann.

