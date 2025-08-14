Erstes Kleinwalsertaler Wanderfestival im Herbst: Wann es stattfindet und was geboten wird

Mit einem neuen Veranstaltungsformat rund ums Wandern lädt das Kleinwalsertal im Herbst zur Premiere seines neuen Wanderfestivals ein. Vom Montag, 29. September, bis Samstag, 4. Oktober, steht das Tal im Zeichen von Naturerlebnis, Bewegung und Gemeinschaft am Berg, wie es in einer Pressemitteilung von Kleinwalsertaler Tourismus heißt. Das Kleinwalsertal biete mit etwa 185 Kilometern markierten, naturbelassenen Wegen auf unterschiedlichen Höhenlagen ideale Bedingungen für alle, die die Bergwelt aktiv entdecken wollen.

Erlebnis statt Wettkampf

Mit dem Wanderfestival sollen vor allem Menschen angesprochen werden, die die Leidenschaft für die Berge unabhängig vom persönlicher Fitness und Ambition teilen. Den Abschluss der sechstägigen Veranstaltung bildet ein großes Wanderevent mit dem Namen „Hike the Valley“ am 4. Oktober. Hierbei können die Teilnehmende eine von drei Strecken auswählen:

Bronze (familienfreundlich): 8 Kilometer / 300 Höhenmeter

Silber (Genuss- und Naturroute): 18 Kilometer / 700 Höhenmeter

Gold (sportliche Herausforderung): 23 Kilometer / 1.000 Höhenmeter

Im Mittelpunkt von „Hike the Valley“ soll laut Mitteilung nicht die Zeit, sondern das Erlebnis stehen. Aus diesem Grund wird auf eine Zeitnahme oder Wertung verzichtet. Alle startenden Wanderer erhalten im Ziel eine Auszeichnung. Es gehe darum, sich bewusst und gemeinsam durch die Bergwelt des Kleinwalsertals zu bewegen. Für die Teilnahme wird eine kleine Startgebühr erhoben.

Rahmenprogramm am Walserhaus in Hirschegg

Das „Hike the Valley“-Event am 4. Oktober wird mit Angeboten rund ums Walserhaus in Hirschegg eingerahmt. So ist laut Veranstalter ab 11.30 Uhr ein Programm mit Testival, Yoga, Live-Musik, regionaler Kulinarik und Mitmachangeboten für Kinder geplant. Das Festival soll gegen 19 Uhr enden.

Das Wanderfestival ist eine Initiative von Kleinwalsertal Tourismus. Es wurde unter anderem konzipiert und mitgestaltet von Vorständin Justina Rokita. Sie sagt: „Das Wanderfestival ist ein Herzensprojekt. Als leidenschaftliche Wanderin möchte ich nicht nur unsere Begeisterung fürs Wandern teilen, sondern auch neue Impulse setzen.“

Es gehe darum, die bestehende Gemeinschaft zwischen den Wanderern zu stärken, neue Formate erlebbar zu machen und gemeinsam an der Weiterentwicklung der Region zu arbeiten. Dafür soll mit dem Festival ein Platz zum Austausch beim gemeinsamen Gehen und Erleben geschaffen werden.

Das vollständige Programm sowie Informationen zur Anmeldung, Teilnahme und Unterkunft stehen online unter: www.kleinwalsertal.com/wanderfestival