Versteckspiele mit Mozart: Dirigent Christoph Adt spricht über das Sinfoniekonzert in Fischen

Genau 13 Jahre ist es her, dass junge Musiker im Alter von elf bis 17 Jahren des vbw-Festivalorchesters, des Jugendorchesters der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft und des Bad Wörishofer Festivals der Nationen, erstmals in Fischen auftraten. Die Konzerte des Ensembles, das jedes Jahr neu zusammengestellt wird, sind seitdem in dem Hörnerdorf schon eine Tradition: Zum elften Mal sind die Schüler und Jugendlichen am kommenden Freitag hier zu Gast. Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und Antonín Dvořák stehen auf dem Programm. Solist ist der Starpianist Igor Levit. Die Leitung hat Professor Christoph Adt.

