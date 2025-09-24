Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Oberallgäuer Meisterkonzert: Dirigent Christoph Adt über das Programm mit Igor Levit und einem Jugendorchester

Oberallgäuer Meisterkonzerte

Versteckspiele mit Mozart: Dirigent Christoph Adt spricht über das Sinfoniekonzert in Fischen

Dirigent Christoph Adt freut sich auf die Begegnung mit dem Starpianisten Igor Levit. Beide erarbeiten mit dem vbw-Jugendorchester ein Programm für Fischen vor.
Von Veronika Krull
    • |
    • |
    • |
    Dirigent Christoph Adt leitet ein Konzert des vbw-Jugendsinfonieorchesters im Kurhaus in Fischen.
    Dirigent Christoph Adt leitet ein Konzert des vbw-Jugendsinfonieorchesters im Kurhaus in Fischen. Foto: Günter Jansen (Archivbild)

    Genau 13 Jahre ist es her, dass junge Musiker im Alter von elf bis 17 Jahren des vbw-Festivalorchesters, des Jugendorchesters der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft und des Bad Wörishofer Festivals der Nationen, erstmals in Fischen auftraten. Die Konzerte des Ensembles, das jedes Jahr neu zusammengestellt wird, sind seitdem in dem Hörnerdorf schon eine Tradition: Zum elften Mal sind die Schüler und Jugendlichen am kommenden Freitag hier zu Gast. Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und Antonín Dvořák stehen auf dem Programm. Solist ist der Starpianist Igor Levit. Die Leitung hat Professor Christoph Adt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden