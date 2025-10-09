Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Oberstaufen erlässt neue Stellplatzsatzung - Kritik an Bayerischer Staatsregierung wegen Hotelvorgaben

Neue Verordnung

Erleichterung für Hoteliers: Das gilt künftig für Stellplätze in Oberstaufen

Weniger Bürokratie soll das Bauen vereinfachen. Nach Vorgaben des Freistaats hat Oberstaufen nachjustiert. Was für Stellplätze gilt und welches Problem droht.
Von Katharina Knoll
    • |
    • |
    • |
    Nach der neuen Stellplatzverordnung müssen Wohnungen mit über 60 Quadratmetern zwei Stellplätze vorweisen.
    Nach der neuen Stellplatzverordnung müssen Wohnungen mit über 60 Quadratmetern zwei Stellplätze vorweisen. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)

    Um Bürokratie abzubauen, hat die Bayerische Staatsregierung die ersten beiden Modernisierungsgesetze erlassen. Dadurch soll das Bauen einfacher werden. Die neuen Verordnungen wirken sich unter anderem auf die Stellplatzsatzungen der Gemeinden aus. Diese regeln, wie viele Parkplätze Bauherren bei ihren Vorhaben bereitstellen müssen. Sind die Satzungen strenger als die neuen Vorgaben des Freistaats, wurden sie zum 1. Oktober ungültig.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden