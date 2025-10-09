Erleichterung für Hoteliers: Das gilt künftig für Stellplätze in Oberstaufen

Um Bürokratie abzubauen, hat die Bayerische Staatsregierung die ersten beiden Modernisierungsgesetze erlassen. Dadurch soll das Bauen einfacher werden. Die neuen Verordnungen wirken sich unter anderem auf die Stellplatzsatzungen der Gemeinden aus. Diese regeln, wie viele Parkplätze Bauherren bei ihren Vorhaben bereitstellen müssen. Sind die Satzungen strenger als die neuen Vorgaben des Freistaats, wurden sie zum 1. Oktober ungültig.
Neue Verordnung
