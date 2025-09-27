Das hat Schönheitschirurg Werner Mang mit dem Gasthaus Sonne in Oberstaufen vor

Der Schönheitschirurg Professor Werner Mang, dessen Bodenseeklinik in Lindau die größte für Schönheitschirurgie in Deutschland ist, hat sich einen neuen Traum erfüllt: Er hat das traditionsreiche Gasthaus Sonne im Herzen Oberstaufens gekauft. Er investiert damit in eines der ältesten und geschichtsträchtigsten Häuser der Marktgemeinde – und hier hat er auch die sechste Ambulanz der Bodenseeklinik eröffnet.
Neue Impulse
