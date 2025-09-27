Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Bekannter Schönheitschirurg Professor Werner Mang kauft Allgäuer Gasthaus in Oberstaufen

Neue Impulse

Das hat Schönheitschirurg Werner Mang mit dem Gasthaus Sonne in Oberstaufen vor

Der bekannte Lindauer Schönheitschirurg Werner Mang investiert in Oberstaufen. Was aus der „Sonne“ werden soll und welche Verbindung der Mediziner zur Marktgemeinde hat.
Von Luke Maguire
    • |
    • |
    • |
    Professor Werner Mang vor dem Café-Restaurant „Sonne“ – das Herzstück des altehrwürdigen Gebäudes.
    Professor Werner Mang vor dem Café-Restaurant „Sonne“ – das Herzstück des altehrwürdigen Gebäudes. Foto: Susi Donner

    Der Schönheitschirurg Professor Werner Mang, dessen Bodenseeklinik in Lindau die größte für Schönheitschirurgie in Deutschland ist, hat sich einen neuen Traum erfüllt: Er hat das traditionsreiche Gasthaus Sonne im Herzen Oberstaufens gekauft. Er investiert damit in eines der ältesten und geschichtsträchtigsten Häuser der Marktgemeinde – und hier hat er auch die sechste Ambulanz der Bodenseeklinik eröffnet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden