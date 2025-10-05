Gesunde Alternative zum Leberkässemmel: Neues To-Go-Restaurant in Oberstaufen eröffnet

Enisa Frmic schichtet Quinoa, Gurken, Karottensalat und Avocado in eine Box. Darauf kommen Feta, Kürbiskerne und Kräuter. Ein Honig-Senf-Dressing rundet das Ganze ab – fertig ist die Bowl. Seit einem Monat gibt es im Dorfzentrum von Oberstaufen ein neues Gastroangebot. In ein kleines Ladengeschäft in der Lindauerstraße ist die Gemüseküche eingezogen. In dem To-Go-Restaurant werden vegetarische und vegane Gerichte verkauft. Dahinter steht Dr. Barbara Fink und ihre Gesundheitsmanufaktur Witzigmann.

