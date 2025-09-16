Polizei warnt aktuell vor Schockanrufen im Raum Oberstaufen

Insgesamt fünf Betrugsversuche wurden der Polizei in den vergangenen zwei Tagen im Raum Oberstaufen gemeldet, berichten die Beamten.

Schockanrufe in Oberstaufen: Betrüger geben sich als Sohn oder Tochter aus

Die Betrüger gingen dabei nach der bekannten Masche vor: Sie gaben sich am Telefon entweder als Sohn oder Tochter der Angerufenen oder als Polizist aus und berichteten von einem schweren Unfall mit tödlichem Ausgang oder hohem Sachschaden. Der Angerufene sollte nun eine hohe Kaution bezahlen, damit sein Kind nicht ins Gefängnis müsse. Glücklicherweise fiel keiner auf den Betrugsversuch herein, berichtet die Polizei.

Schockanrufe: Diese Tipps gibt die Polizei

Die Polizei gibt Tipps, wie sich Betroffene in solchen Fällen verhalten sollten:

Argwöhnisch bleiben und sich nicht unter Druck setzen lassen. Betroffene sollten sich die Zeit nehmen, das entsprechende Familienmitglied unter der bekannten Nummer anzurufen und den Sachverhalt zu überprüfen.

Auflegen, wenn man sich unwohl fühlt oder unter Druck gesetzt wird.

Betroffene sollten den Anrufer dazu auffordern, seinen Namen selbst zu nennen. Raten sie niemals, wer am Telefon ist.

Wenn der Anrufer Geld oder Wertsachen fordert: Den Fall mit Angehörigen oder nahestehenden Menschen besprechen. Die Polizei fordert niemals Geld. Außerdem hängt die Behandlung eines Unfallopfers nie von einer vorherigen Zahlung ab.

Am Telefon nicht über persönliche und finanzielle Verhältnisse sprechen.

Kein Geld an Fremde übergeben.

Polizei und Rettungsdienst rufen nie unter den Notrufnummern 110, 112 oder unter 19222 an. Das machen nur Betrüger. Wer unsicher ist, kann selbst die Notrufnummern wählen. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste.

Wer einen betrügerischen Anruf erhält, sollte sich im Anschluss immer an die Polizei wenden und den Fall melden.

Höhere Geldbeträge oder Wertgegenstände nicht daheim aufbewahren, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach sicher verwahren.