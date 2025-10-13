Interims-Tourismusdirektorin zur Zukunft Oberstdorfs: „Jeder im Dorf ist gefragt“

Frau Genster, seit dem Weggang Frank Josts im Juni sind Sie Interimsgeschäftsführerin von Tourismus Oberstdorf. Inwieweit haben sich Ihre Aufgaben verändert?

PETRA GENSTER: Wir haben sehr viel Arbeit. Wenn eine Stelle nicht besetzt ist, hinterlässt das natürlich eine Lücke. Das bedeutet mehr Einsatz von allen. Vor allem, weil wir mit den aktuellen Aufgaben, insbesondere den Haushaltsberatungen, große Herausforderungen haben, die es jetzt zu bewältigen gilt.

