Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Oberstdorf Tourismus: Interimsgeschäftsführerin Petra Genster über Therme, Zugverbindung und Ski-WM 2031

Interview

Interims-Tourismusdirektorin zur Zukunft Oberstdorfs: „Jeder im Dorf ist gefragt“

Petra Genster ist seit 36 Jahren bei Tourismus Oberstdorf. Seit Juni ist sie Interimsgeschäftsführerin. Welche Zukunftsvision sie hat und welche Rolle die Deutsche Bahn darin spielt.
Von Luke Maguire
    • |
    • |
    • |
    Petra Genster ist seit 36 Jahren bei Tourismus Oberstdorf.
    Petra Genster ist seit 36 Jahren bei Tourismus Oberstdorf. Foto: Luke Maguire

    Frau Genster, seit dem Weggang Frank Josts im Juni sind Sie Interimsgeschäftsführerin von Tourismus Oberstdorf. Inwieweit haben sich Ihre Aufgaben verändert?
    PETRA GENSTER: Wir haben sehr viel Arbeit. Wenn eine Stelle nicht besetzt ist, hinterlässt das natürlich eine Lücke. Das bedeutet mehr Einsatz von allen. Vor allem, weil wir mit den aktuellen Aufgaben, insbesondere den Haushaltsberatungen, große Herausforderungen haben, die es jetzt zu bewältigen gilt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden