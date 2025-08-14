Gipfelerlebnis mit einem Wagnis: Das Bergkonzert mit dem Aris-Quartett beim Festival in Oberstdorf

Ein Höhepunkt in jeder Hinsicht war das Konzert des Aris-Quartetts beim Oberstdorfer Musiksommer in der Bergschau auf dem Fellhorn. Nicht nur landschaftlich, sondern auch, was die künstlerisch-musikalische Qualität betrifft. Mit dem dritten Streichquartett von Dmitri Schostakowitsch und dem op. 51/2 von Johannes Brahms standen zwei Schwergewichte auf dem Programm, und das in bestechender Interpretation.
Oberstdorfer Musiksommer 2025
