Oberstdorfer Musiksommer 2025 Gipfelerlebnis mit einem Wagnis: Das Bergkonzert mit dem Aris-Quartett beim Festival in Oberstdorf

Ein Höhepunkt in jeder Hinsicht beim Musiksommer ist das Konzert des Aris-Quartetts auf dem Fellhorn. Es bietet Schwergewichte in bestechender Interpretation.