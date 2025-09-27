Icon Menü
Allgäu-Urlaub im Internet planen: Outdooractive will Bergbahnen und Tourismusorte online wieder sichtbar machen.

Bergbahnen im Oberallgäu

Warum Skigebiete aus Google Maps verschwunden sind

Das Unternehmen Outdooractive plant, die Daten von Bergbahnen und Tourismusorten zu sammeln, um die Internet-Präsenz zu verbessern. Es gibt aber auch andere Anbieter.
Von Michael Mang
    Auf Internet-Karten wie Google Maps Skigebiete wie das Nebelhorn in Oberstdorf. Eine offene Datenplattform soll das ändern.
    Auf Internet-Karten wie Google Maps Skigebiete wie das Nebelhorn in Oberstdorf. Eine offene Datenplattform soll das ändern. Foto: Ralf Lienert

    Offene Datenplattform für Winterdestinationen und Skigebiete - diese Idee hat Hartmut Wimmer, Vorstand der Outdooractive AG mit Sitz in Immenstadt, bei der Fachtagung Bergnetzwerk in Oberstdorf vorgestellt. Das Ziel des Projekts ist es, gemeinsame Datenstandards zu etablieren, Informationen zentral einzupflegen, maschinenlesbar zu machen und in Plattformen einzuspeisen.

