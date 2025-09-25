Icon Menü
Parken in Immenstadt: Neues Kassensystem und Kennzeichenerkennung in Tiefgarage Klostergarten

Parken in Immenstadt

Autofahrer aufgepasst: Tiefgaragenzufahrt in Immenstadt bald mit Kennzeichenerkennung

Städtische Tiefgarage Immenstadt erhält ein neues Kassensystem mit automatischer Kennzeichenerkennung. Das ändert sich für Dauerparker und Gelegenheitsnutzer.
Von Ulrich Weigel
    Jetzt wird es ernst: Immenstadt erneuert die Schrankenanlage und die Kassenautomaten in der Tiefgarage am Klostergarten.
    Jetzt wird es ernst: Immenstadt erneuert die Schrankenanlage und die Kassenautomaten in der Tiefgarage am Klostergarten. Foto: Sarah Engstler

    Die Stadtwerke Immenstadt erneuern die Schrankenanlage und das Kassensystem der Tiefgarage am Klostergarten. Die Arbeiten sind laut Mitteilung aus dem Rathaus in der Zeit von Montag bis Freitag, 6. bis 10. Oktober, geplant. Die alte Anlage wird durch ein modernes System mit automatischer Kennzeichenerkennung ersetzt. Damit solle die Nutzung künftig komfortabler und effizienter werden, sagt die Stadt.

