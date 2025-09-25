Autofahrer aufgepasst: Tiefgaragenzufahrt in Immenstadt bald mit Kennzeichenerkennung

Die Stadtwerke Immenstadt erneuern die Schrankenanlage und das Kassensystem der Tiefgarage am Klostergarten. Die Arbeiten sind laut Mitteilung aus dem Rathaus in der Zeit von Montag bis Freitag, 6. bis 10. Oktober, geplant. Die alte Anlage wird durch ein modernes System mit automatischer Kennzeichenerkennung ersetzt. Damit solle die Nutzung künftig komfortabler und effizienter werden, sagt die Stadt.

