Darum finden manche die Kassen-Automaten an der Klinik Immenstadt ekelig

Die Kritik von Bürgern am Bezahlsystem für Parkplätze der Klinik Immenstadt begrenzt sich nicht auf Kundenfreundlichkeit und Strafgebühren. Ein 63-Jähriger findet es aus ganz anderem Grund schrecklich, die Bildschirme der Kassenautomaten am Gesundheitszentrum Immenstadt (GZI) zu bedienen. Er sorgt sich um die Hygiene, da dort ja unzählige Menschen nach dem Arzt- oder Patientenbesuch mit den Fingern darauf herumtippten. Was mögen dort alles für Keime sein, fragte er unsere Redaktion.

Ulrich Weigel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Immenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Automat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis