Parken an Allgäuer Krankenhaus: Wenn der Klinikparkplatz 45 Euro statt 50 Cent kostet

Parken an Krankenhäusern

„Heilung drinnen, Abzocke draußen“ - Wenn der Klinikparkplatz 45 Euro statt 50 Cent kostet

Für ein Versehen beim Parken muss eine Frau tief in die Tasche greifen – und das viermal. Sind die schrankenlosen Parkplätze im Oberallgäu „so genial wie gnadenlos“?
Von Ulrich Weigel
    Die mit Kameras überwachten Parkplätze an der Klinik Immenstadt und beim Gesundheitszentrum GZI sorgen immer wieder für Probleme, weil Fahrerinnen und Fahrer versehentlich nicht bezahlen.
    Die mit Kameras überwachten Parkplätze an der Klinik Immenstadt und beim Gesundheitszentrum GZI sorgen immer wieder für Probleme, weil Fahrerinnen und Fahrer versehentlich nicht bezahlen. Foto: Ulrich Weigel

    „Willkommen im Krankenhaus Immenstadt. Heilung drinnen, Abzocke draußen.“ Mit scharfen Worten macht eine Oberallgäuerin ihrem Ärger Luft. Sie hatte viermal ihre Mutter in der Klinik besucht. Zum Glück wurde sie dann selbst krank und blieb daheim.

    Reinhard Zimmermann

    Na, mit der Antwort macht sich der Klinikverbund aber einen schlanken Fuß. Tenor “ Schuld ist allein die/der Parkende“. Ich muss schon sagen, eine sehr merkwürdige Auffassung von Service. Normalerweise würde man solche „Firmen“ zukünftig einfach meiden, geht aber hier dank Monopol nicht. Irgendwie hat man den Eindruck, man muss gar nicht kulant sein, da der(die)jenige ja sowieso keine andere Möglichkeit hat als trotzdem wiederzukommen.

