„Heilung drinnen, Abzocke draußen“ - Wenn der Klinikparkplatz 45 Euro statt 50 Cent kostet

„Willkommen im Krankenhaus Immenstadt. Heilung drinnen, Abzocke draußen.“ Mit scharfen Worten macht eine Oberallgäuerin ihrem Ärger Luft. Sie hatte viermal ihre Mutter in der Klinik besucht. Zum Glück wurde sie dann selbst krank und blieb daheim.
Parken an Krankenhäusern
Na, mit der Antwort macht sich der Klinikverbund aber einen schlanken Fuß. Tenor “ Schuld ist allein die/der Parkende“. Ich muss schon sagen, eine sehr merkwürdige Auffassung von Service. Normalerweise würde man solche „Firmen“ zukünftig einfach meiden, geht aber hier dank Monopol nicht. Irgendwie hat man den Eindruck, man muss gar nicht kulant sein, da der(die)jenige ja sowieso keine andere Möglichkeit hat als trotzdem wiederzukommen.
