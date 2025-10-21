Icon Menü
Immenstadt
45 Euro für einen Parkverstoß an der Klinik Immenstadt: Parkstrafen: Anwalt bewertet 45 Euro Vertragsstrafe für Verstoß auf privatem Parkplatz als nicht überhöht

Parken an Klinik

45 Euro für einen Parkverstoß in Immenstadt – ist das Abzocke oder zulässig?

Wolfgang Schickewitz aus Sonthofen ist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Wie er die Vertragsstrafen vor der Klinik Immenstadt bewertet – und ob eine Klage sinnvoll ist.
Von Ulrich Weigel
    Sind 45 Euro Vertragsstrafe für einen Parkverstoß am Krankenhaus in Immenstadt angemessen? Das sagt der Fachanwalt für Verkehrsrecht, Wolfgang Schickewitz, dazu.
    Sind 45 Euro Vertragsstrafe für einen Parkverstoß am Krankenhaus in Immenstadt angemessen? Das sagt der Fachanwalt für Verkehrsrecht, Wolfgang Schickewitz, dazu. Foto: Benjamin Liss

    45 Euro Vertragsstrafe verlangt die Firma, die die Parkplätze an Klinik und Gesundheitszentrum Immenstadt (GZI) bewirtschaftet, bei Parkverstößen. Ein stolzer Tarif, denkt sich da wohl mancher auch mit Blick auf den öffentlichen Verkehrsraum. Die Redaktion fragte Wolfgang Schickewitz, Fachanwalt für Verkehrsrecht, aus Sonthofen: Sind 45 Euro Vertragsstrafe für einen Parkverstoß angemessen?

