Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Pferde bei Immenstadt ausgebüxt: Nachtschwärmer retten Pferde auf Wanderschaft

Bräunlings bei Immenstadt

Pferde bei Immenstadt ausgebüxt: Nachtschwärmer retten Tiere auf Wanderschaft

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sorgten zwei entlaufene Pferde in Bräunlings bei Immenstadt für Aufsehen. Sie marschierten über die Straße und in einen Garten.
Von Benjamin Liss
    • |
    • |
    • |
    Eine Gruppe von Anwohnern brachte die Pferde zurück
    Eine Gruppe von Anwohnern brachte die Pferde zurück Foto: Lisa Willert

    Drei junge Anwohner, die gerade von einer Feier nach Hause gekommen waren, entdeckten die Pferde vom Balkon aus. Und griffen ein: „Bevor die Tiere überfahren werden, haben wir uns selbst dazu entschieden, die Tiere einzufangen und zum Besitzer zurückzubringen“, berichtet eine der Helferinnen.

    Nachbarn bringen Pferde zurück in den Stall

    Noch während die drei die Pferde sichern konnten, traf auch die Polizei ein. Offenbar konnten die Tiere durch einen Freilauf am Stall entwischen. Wie es genau dazu kam, ist bislang unklar. So verbrachten die beiden Pferde einen Teil der Nacht frei laufend in Bräunlings, bevor sie zurückgebracht wurden.

    „Durch die Polizei wurden auch die Besitzer auf das Fehlen der beiden Pferde aufmerksam. Sie waren sehr dankbar“, so eine Helferin.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden