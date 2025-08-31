Pferde bei Immenstadt ausgebüxt: Nachtschwärmer retten Tiere auf Wanderschaft

Drei junge Anwohner, die gerade von einer Feier nach Hause gekommen waren, entdeckten die Pferde vom Balkon aus. Und griffen ein: „Bevor die Tiere überfahren werden, haben wir uns selbst dazu entschieden, die Tiere einzufangen und zum Besitzer zurückzubringen“, berichtet eine der Helferinnen.

Nachbarn bringen Pferde zurück in den Stall

Noch während die drei die Pferde sichern konnten, traf auch die Polizei ein. Offenbar konnten die Tiere durch einen Freilauf am Stall entwischen. Wie es genau dazu kam, ist bislang unklar. So verbrachten die beiden Pferde einen Teil der Nacht frei laufend in Bräunlings, bevor sie zurückgebracht wurden.

„Durch die Polizei wurden auch die Besitzer auf das Fehlen der beiden Pferde aufmerksam. Sie waren sehr dankbar“, so eine Helferin.