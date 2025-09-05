Eine Pflegerin aus dem Oberallgäu schreibt ein Buch mit Erlebnissen, die ans Herz gehen

„Ich möchte die verborgene Seite der Pflege sichtbar machen“, sagt Beryl Akinyi Juma-Lauterbach. Die examinierte Pflegefachkraft, die als Stationsleitung im Sonthofer Alloheim arbeitet, möchte die negativen Seiten ihres Berufs nicht verleugnen. Da sie sich selbst aber als positiven Menschen bezeichnet, geht es ihr vor allem darum, die positive Seite ihrer Tätigkeit weiterzugeben. Ihr Buch „Eine fremde Familie – Momente, die bleiben“, das sie im Eigenverlag „Eves of Hope“ herausgebracht hat, soll die Leser aufmuntern.
Erlebnisse, die berühren
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden