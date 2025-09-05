Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Pflegeerlebnisse im Allgäu: Juma Lauterbach veröffentlicht inspirierendes Buch

Erlebnisse, die berühren

Eine Pflegerin aus dem Oberallgäu schreibt ein Buch mit Erlebnissen, die ans Herz gehen

Beryl Akinyi Juma-Lauterbach arbeitet in Sonthofen. Sie veröffentlicht ihr Erstlingswerk „Eine fremde Familie“. Ein Buch, das zum Weiterdenken animieren soll.
Von Marion Bässler
    • |
    • |
    • |
    Beryl Akinyi Juma-Lauterbach: die Pflegefachkraft hat das Buch „Eine fremde Familie“ verfasst. Hier ist sie mit einer Pflegeheimbewohnerin zu sehen.
    Beryl Akinyi Juma-Lauterbach: die Pflegefachkraft hat das Buch „Eine fremde Familie“ verfasst. Hier ist sie mit einer Pflegeheimbewohnerin zu sehen. Foto: F. Habtom

    „Ich möchte die verborgene Seite der Pflege sichtbar machen“, sagt Beryl Akinyi Juma-Lauterbach. Die examinierte Pflegefachkraft, die als Stationsleitung im Sonthofer Alloheim arbeitet, möchte die negativen Seiten ihres Berufs nicht verleugnen. Da sie sich selbst aber als positiven Menschen bezeichnet, geht es ihr vor allem darum, die positive Seite ihrer Tätigkeit weiterzugeben. Ihr Buch „Eine fremde Familie – Momente, die bleiben“, das sie im Eigenverlag „Eves of Hope“ herausgebracht hat, soll die Leser aufmuntern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden