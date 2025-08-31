Icon Menü
Pilze im Kleinwalsertal – Koch erklärt, wie Pilze zu Nudelteig, Spätzleteig und Öl werden.

Naturnahe Küche

Der etwas andere „Produktentwickler“: Kleinwalsertaler verrät Geheimtipps zum Kochen mit Pilzen

Herbert Edlinger, Experte für Naturprodukte, zeigt, wie kreativ man regionale Pilze einsetzen kann. Warum er immer noch Neues über sein Fachgebiet lernt.
Von Lukas Herr
    Herbert Edlinger war Haubenkoch, bevor er sich vor 20 Jahren auf Naturküche mit lokalen Pilzen und Kräutern spezialisiert hat.
    Herbert Edlinger war Haubenkoch, bevor er sich vor 20 Jahren auf Naturküche mit lokalen Pilzen und Kräutern spezialisiert hat. Foto: Lukas Herr

    Pilze schnell in die Pfanne geworfen, angebraten und mit Kräutern verfeinert zu den Nudeln geben. Das klingt noch gewöhnlich, aber man könnte die Pilze auch direkt in den Nudelteig mischen. Herbert Edlinger macht genau das und kreiert noch viel mehr aus den schmackhaften Waldschätzen. Er kocht am liebsten mit Produkten, bei denen er genau weiß, wo sie herkommen. Der langjährige Haubenkoch spezialisierte sich 2006 auf die Herstellung von Naturprodukten. Langweilig wird ihm nicht, denn sein Motto ist es, neugierig zu bleiben und Neues auszuprobieren.

