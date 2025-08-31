Der etwas andere „Produktentwickler“: Kleinwalsertaler verrät Geheimtipps zum Kochen mit Pilzen

Pilze schnell in die Pfanne geworfen, angebraten und mit Kräutern verfeinert zu den Nudeln geben. Das klingt noch gewöhnlich, aber man könnte die Pilze auch direkt in den Nudelteig mischen. Herbert Edlinger macht genau das und kreiert noch viel mehr aus den schmackhaften Waldschätzen. Er kocht am liebsten mit Produkten, bei denen er genau weiß, wo sie herkommen. Der langjährige Haubenkoch spezialisierte sich 2006 auf die Herstellung von Naturprodukten. Langweilig wird ihm nicht, denn sein Motto ist es, neugierig zu bleiben und Neues auszuprobieren.

