Pilze richtig kochen: Allgäuer Expertin erklärt, worauf bei Lagerung und Verarbeitung zu achten ist.

Kochen im Herbst

Mit Knoblauch, Zwiebeln und Kräutern: So wird die Pilzpfanne zum Genuss

Gerti Epple, Allgäuer Hauswirtschaftslehrerin und Wildkräuterfachfrau, gibt Tipps zum Verarbeiten und Zubereiten von frischen Pilzen. So macht man sie haltbar.
Von Lukas Herr
    • |
    • |
    • |
    Ob vom Wochenmarkt oder im Wald gesammelt: Mit ein paar Tricks gelingt das perfekte Pilzgericht.
    Ob vom Wochenmarkt oder im Wald gesammelt: Mit ein paar Tricks gelingt das perfekte Pilzgericht. Foto: Matthias Becker (Symbolbild)

    Tagsüber im Wald Steinpilze oder Pfifferlinge suchen für ein leckeres Abendessen. Es klingt nach einem perfekten Tag, doch angekommen in der eigenen Küche beginnen die Fragen: Wie bereite ich die Pilze zu? Was kann ich verwenden? Kann ich sie haltbar lagern? Antworten kennt Gertrud Epple. Die gebürtige Westallgäuerin unterrichtet seit 1994 an der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Kempten und Immenstadt.

