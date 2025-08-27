Kochen im Herbst Mit Knoblauch, Zwiebeln und Kräutern: So wird die Pilzpfanne zum Genuss

Gerti Epple, Allgäuer Hauswirtschaftslehrerin und Wildkräuterfachfrau, gibt Tipps zum Verarbeiten und Zubereiten von frischen Pilzen. So macht man sie haltbar.