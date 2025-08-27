Mit Knoblauch, Zwiebeln und Kräutern: So wird die Pilzpfanne zum Genuss

Tagsüber im Wald Steinpilze oder Pfifferlinge suchen für ein leckeres Abendessen. Es klingt nach einem perfekten Tag, doch angekommen in der eigenen Küche beginnen die Fragen: Wie bereite ich die Pilze zu? Was kann ich verwenden? Kann ich sie haltbar lagern? Antworten kennt Gertrud Epple. Die gebürtige Westallgäuerin unterrichtet seit 1994 an der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Kempten und Immenstadt.
Kochen im Herbst
