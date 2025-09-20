Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Polizei und Landratsamt stellen klar: Kein Norovirus-Ausbruch beim Viehscheid Immenstadt 2025

Vorfall beim Alpabtrieb

Polizei widerspricht Gerüchten: Kein Norovirus-Ausbruch auf dem Viehscheid Immenstadt

Vier Menschen aus einer Reisegruppe haben nach dem Viehscheid Immenstadt Magen-Darm-Beschwerden. Die Polizei stellt klar: Ein Norovirus war daran nicht schuld.
Von David Specht
    • |
    • |
    • |
    Nach dem Viehscheid in Immenstadt traten bei vier Mitgliedern einer Reisegruppe Magen-Darm-Beschwerden auf. Einen Zusammenhang mit dem Viehscheid gibt es laut Polizei und Landratsamt aber nicht.
    Nach dem Viehscheid in Immenstadt traten bei vier Mitgliedern einer Reisegruppe Magen-Darm-Beschwerden auf. Einen Zusammenhang mit dem Viehscheid gibt es laut Polizei und Landratsamt aber nicht. Foto: Dominik Berchthold

    Es gab keinen Norovirus-Ausbruch auf dem Viehscheid in Immenstadt. Das betonen Polizei und Landratsamt Oberallgäu in einer gemeinsamen Mitteilung.

    Auslöser des Ganzen: Vier Mitglieder einer 44-köpfigen Reisegruppe aus Baden-Württemberg hatten nach dem Viehscheid Magen-Darm-Beschwerden und mussten sogar von einem Arzt behandelt werden. Der Verdacht: Sie hätten sich auf dem Viehscheid mit einem Norovirus angesteckt.

    Verdorbene Lebensmittel sorgen für Magen-Darm-Beschwerden

    Nun stellen Polizei und Landratsamt klar: „Nach medizinischer Einschätzung gibt es keinerlei Hinweise auf ein infektiöses Geschehen.“ Gegen eine solche Infektion sprechen demnach insbesondere die milden Symptome der vier Erkrankten. „Vielmehr besteht aus medizinischer Sicht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass verdorbene Lebensmittel ursächlich für die Beschwerden waren“, teilen Polizei und Landratsamt mit.

    Außer den vier Erkrankten der Reisegruppe gab es keine weiteren Beschwerden bei anderen Besuchern des Alpabtriebs in Immenstadt. „Der Veranstalter des Viehscheids trifft daher keinerlei Verantwortung für den Vorfall“, heißt es in der Stellungnahme.

    Was ist ein Norovirus?

    Das Norovirus ist ein hoch ansteckendes Virus, das Magen-Darm-Erkrankungen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen verursacht. Es verbreitet sich über direkten Kontakt, verunreinigte Lebensmittel, Wasser oder Oberflächen. Die Symptome treten 12–48 Stunden nach der Ansteckung auf und klingen meist nach wenigen Tagen ab.

    Viehscheid Immenstadt am 20.09.2025.
    Icon Galerie
    35 Bilder
    Der Viehscheid in Immenstadt im Allgäu ist einer der größten in der Region und der einzige, der in einer Stadt stattfindet. Bei bestem Wetter kehrten die stolzen Hirten mit ihren Tieren zurück ins Tal.
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden