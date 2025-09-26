Protest mit „Spaziergang“ und Gegendemos: Das ist am Samstag in Sonthofen los

Die Positionen polarisieren: „Es reicht! Nein zu dieser Politik“, sagt eine Gruppe. Andere fordern „Kein Platz für Hass und Hetze“ oder „Gemeinsam für unser Grundgesetz, Demokratie und Mitbestimmung“. Drei Kundgebungen, davon eine mit Zug durch die Stadt, stehen in Sonthofen am Samstag, 27. September, an. Die Polizei wird alle Gruppen im Blick behalten. „Wir rechnen nicht mit Auseinandersetzungen“, sagt Sonthofens Polizeichef Markus Asbach. Aber für die Bevölkerung werde die Situation „merkbar“ sein.
Demos in Sonthofen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden