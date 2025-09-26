Icon Menü
Protest und Gegenproteste in Sonthofen: AfD-nahe Veranstaltung trifft auf Linke, Grüne und Omas gegen Rechts

Demos in Sonthofen

Protest mit „Spaziergang“ und Gegendemos: Das ist am Samstag in Sonthofen los

„Nein zu dieser Politik“ oder „Kein Platz für Hass und Hetze“. So bewerten Polizei und Landratsamt drei polarisierende Veranstaltungen am Samstag in Sonthofen.
Von Ulrich Weigel
    • |
    • |
    • |
    Samstag ist Demo-Tag in Sonthofen: Dann stehen eine Kundgebung mit „Spaziergang“ und zwei Gegenkundgebungen an.
    Samstag ist Demo-Tag in Sonthofen: Dann stehen eine Kundgebung mit „Spaziergang“ und zwei Gegenkundgebungen an. Foto: Benjamin Liss (Symbolbild)

    Die Positionen polarisieren: „Es reicht! Nein zu dieser Politik“, sagt eine Gruppe. Andere fordern „Kein Platz für Hass und Hetze“ oder „Gemeinsam für unser Grundgesetz, Demokratie und Mitbestimmung“. Drei Kundgebungen, davon eine mit Zug durch die Stadt, stehen in Sonthofen am Samstag, 27. September, an. Die Polizei wird alle Gruppen im Blick behalten. „Wir rechnen nicht mit Auseinandersetzungen“, sagt Sonthofens Polizeichef Markus Asbach. Aber für die Bevölkerung werde die Situation „merkbar“ sein.

