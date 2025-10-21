Icon Menü
Rappenalptal in Oberstdorf: Unbekannter Radfahrer greift Ehepaar an

Oberstdorf

Unbekannter Radfahrer greift Ehepaar im Rappenalptal an – zwei Verletzte

Im Rappenalptal bei Oberstdorf sind am Dienstag ein Ehepaar und ein unbekannter Radfahrer aneinander geraten. Nun ermittelt die Polizei.
Von Allgäuer Zeitung
    Die Eheleute wurden bei dem Vorfall im Rappenalptal leicht verletzt.
    Die Eheleute wurden bei dem Vorfall im Rappenalptal leicht verletzt. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Im Rappenalptal bei Oberstdorf hat am Dienstag gegen 11 Uhr ein bislang unbekannter Mann ein Ehepaar angegriffen. Die Eheleute wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

