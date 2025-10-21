Unbekannter Radfahrer greift Ehepaar im Rappenalptal an – zwei Verletzte

Im Rappenalptal bei Oberstdorf hat am Dienstag gegen 11 Uhr ein bislang unbekannter Mann ein Ehepaar angegriffen. Die Eheleute wurden bei dem Vorfall leicht verletzt, teilt die Polizei mit.
Oberstdorf
