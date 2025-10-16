Schulden, Steuern, Staatsstruktur

Die Lions Clubs Sonthofen und Oberallgäu konnten bei einem gemeinsamen Clubabend einen besonderen Gast begrüßen: Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, sprach vor Mitgliedern und Gästen über die aktuellen Herausforderungen der Finanzpolitik in Deutschland. Im Mittelpunkt seines Vortrags standen die stark wachsende Staatsverschuldung, die strukturelle Starre des Bundeshaushalts sowie die steigende Belastung durch Zinszahlungen und Sozialausgaben. Holznagel machte deutlich: „Wir haben kein Geldproblem – wir haben ein Strukturproblem.“

Besonders eindrücklich erläuterte er die Zinsentwicklung der vergangenen Jahre: Während der Bund 2021 nur rund 3,9 Milliarden Euro für Zinsen aufbringen musste, wird der Betrag 2024 voraussichtlich bei über 38 Milliarden Euro liegen – eine Verzehnfachung innerhalb kürzester Zeit.

Darüber hinaus thematisierte Holznagel die Notwendigkeit von Verwaltungsmodernisierung, einer steuerlichen Entlastung der Mitte der Gesellschaft sowie die gezieltere Vergabe von Subventionen. Sein Appell an die Politik: Maß und Mitte wiederfinden – und mehr Vertrauen in Bürgerverantwortung setzen.

Der Präsident des Lions Clubs Sonthofen, Johannes Dillinger, dankte dem Referenten im Namen des Clubs für seine pointierten Ausführungen: „Wir sehen den Lions Club auch als Ort des bürgerschaftlichen Austauschs. Solche Vorträge helfen, gesellschaftliche Verantwortung aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten – sachlich, offen und mit Blick auf das Gemeinwohl.“

