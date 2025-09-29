Schönster Garten Oberstdorfs? „Bekannt wie ein bunter Hund“: Rudi Götzberger hört nach 45 Jahren bei den Gartenfreunden Oberstdorf aus

Rudolf Götzberger führte den Verein der Gartenfreunde Oberstdorf fast ein halbes Jahrhundert. Sein Garten im Dummelsmoos soll aber weiterhin bunt bleiben.