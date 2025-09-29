„Bekannt wie ein bunter Hund“: Rudi Götzberger hört nach 45 Jahren bei den Gartenfreunden Oberstdorf aus

Wenn man in Oberstdorf über Blumen, Balkone und bunte Gärten spricht, fällt ein Name sofort: Rudolf Götzberger, von allen Rudi genannt. 45 Jahre lang stand er an der Spitze der Blumen- und Gartenfreunde Oberstdorf – eine Zeitspanne, in der andere dreimal ihren Beruf wechseln. „Ich wollte eigentlich noch die 50 Jahre vollmachen“, sagt er. Aber sein schlechtes Hören machte dem ansonsten fitten 85-Jährigen einen Strich durch die Rechnung.
Schönster Garten Oberstdorfs?
