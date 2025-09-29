Icon Menü
Rudi Götzberger: 45 Jahre Leidenschaft für die Gartenfreunde Oberstdorf endet

Schönster Garten Oberstdorfs?

„Bekannt wie ein bunter Hund“: Rudi Götzberger hört nach 45 Jahren bei den Gartenfreunden Oberstdorf aus

Rudolf Götzberger führte den Verein der Gartenfreunde Oberstdorf fast ein halbes Jahrhundert. Sein Garten im Dummelsmoos soll aber weiterhin bunt bleiben.
Von Katharina Schwendinger
    Rudolf Götzberger führte 45 Jahre den „Verein der Gartenfreunde Oberstdorf“. Foto: Katharina Schwendinger

    Wenn man in Oberstdorf über Blumen, Balkone und bunte Gärten spricht, fällt ein Name sofort: Rudolf Götzberger, von allen Rudi genannt. 45 Jahre lang stand er an der Spitze der Blumen- und Gartenfreunde Oberstdorf – eine Zeitspanne, in der andere dreimal ihren Beruf wechseln. „Ich wollte eigentlich noch die 50 Jahre vollmachen“, sagt er. Aber sein schlechtes Hören machte dem ansonsten fitten 85-Jährigen einen Strich durch die Rechnung.

