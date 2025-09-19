Icon Menü
"Es knirscht" in Sonthofen: Neue Sorgen bei der Marktanger-Tiefgarage - mit Folgen für Parker

Früher als geplant, länger als befürchtet: Die Marktanger-Tiefgarage in Sonthofen wird im Oktober nicht wieder öffnen. Zeitweise stand sogar ein Baustillstand im Raum.
Von Ronald Maior
    Das Großpjekt in der Kreisstadt: DIe Markatanger-Tiefgarage in Sonthofen soll bis Januar 2027 für fast zwölf Millionen Euro saniert werden. Die Vollsperrung dauert nun länger als geplant. Foto: Dominik Berchtold

    Sie haben Personal aufgestockt, sie haben Kapazitäten bei den Maschinen erhöht und sie haben bis Mitternacht, ja sogar an Wochenenden gearbeitet – und doch hat es nicht gereicht. Die Vollsperrung der Marktanger-Tiefgarage in Sonthofen hat früher begonnen als geplant, und sie wird länger dauern als befürchtet. Zumindest im Teilbetrieb soll die Garage wieder Anfang November geöffnet werden – geplant war der 1. Oktober.

