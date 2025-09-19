Folgen für Autofahrer "Es knirscht" in Sonthofen: Neue Sorgen bei der Marktanger-Tiefgarage - mit Folgen für Parker

Früher als geplant, länger als befürchtet: Die Marktanger-Tiefgarage in Sonthofen wird im Oktober nicht wieder öffnen. Zeitweise stand sogar ein Baustillstand im Raum.