"Es knirscht" in Sonthofen: Neue Sorgen bei der Marktanger-Tiefgarage - mit Folgen für Parker

Sie haben Personal aufgestockt, sie haben Kapazitäten bei den Maschinen erhöht und sie haben bis Mitternacht, ja sogar an Wochenenden gearbeitet – und doch hat es nicht gereicht. Die Vollsperrung der Marktanger-Tiefgarage in Sonthofen hat früher begonnen als geplant, und sie wird länger dauern als befürchtet. Zumindest im Teilbetrieb soll die Garage wieder Anfang November geöffnet werden – geplant war der 1. Oktober.
Folgen für Autofahrer
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden