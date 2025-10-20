1000 Stufen durch „die Hölle“

Die letzten Stufen tun noch mal besonders weh. Bernhard Baumann aus dem unterfränkischen Untereisenheim kämpft sich hoch auf den Turm der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf. Die Kräfte sind aufgezehrt, die Oberschenkel brennen. Gleich hat es der Feuerwehrmann geschafft. Auf allen Vieren krabbelt er über die Ziellinie auf der Aussichtsplattform und bleibt erst einmal vollkommen erschöpft auf dem Boden liegen.
Oberstdorfer Schanzenlauf
