Schanzenlauf Oberstdorf: 1000 Stufen durch die Hölle - ein wahnsinniges Spektakel

Oberstdorfer Schanzenlauf

1000 Stufen durch „die Hölle“

Insgesamt 300 Teams aus Deutschland, Österreich, Italien und Ungarn messen sich beim Oberstdorfer Schanzenlauf. Am Ende sind zwei Allgäuer nicht zu schlagen.
Von Klaus Gimmler
    • |
    • |
    • |
    Der Schanzenlauf lockte über 300 Teams nach Oberstdorf Foto: Benjamin Liss

    Die letzten Stufen tun noch mal besonders weh. Bernhard Baumann aus dem unterfränkischen Untereisenheim kämpft sich hoch auf den Turm der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf. Die Kräfte sind aufgezehrt, die Oberschenkel brennen. Gleich hat es der Feuerwehrmann geschafft. Auf allen Vieren krabbelt er über die Ziellinie auf der Aussichtsplattform und bleibt erst einmal vollkommen erschöpft auf dem Boden liegen.

