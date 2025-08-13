Hier finden Sie Rat und Hilfe

Sozialverbände, ambulante Dienste, Pflege

Verein für ambulante Alten- und Krankenpflege Oberstdorf

Verein für ambulante Alten- und Krankenpflege Oberstdorf

Do 8.30 bis 16 Uhr, Sprechstunde, Rathausplatz; nur mit Anmeldung ☎ 0831/5405620

Dauerpflegestation, Hausnotruf, Hol-, Bring- und Begleitdienste, Kurzzeitpflege, Senioren-Service-Ruf, betreut und begleitet wohnen, Essen auf Rädern, Sonthofen ☎ 08321/6601-20, Mobiler sozialer Hilfsdienst ☎ 08321/6601-45

Sozialberatung, Vermittlung von Mutter-Kind-Kuren, hauswirtschaftlicher Dienst, Kleiderstube, Behindertenarbeit, Sonthofen ☎ 08321/6601-10, Schuldnerberatung ☎ 08321/6601-47, Fachstelle für pflegende Angehörige und Gesprächskreis Sonthofen ☎ 08321/6601-22

Kranken- und Altenpflege, hauswirtschaftliche Versorgung, Pflegeberatung, Hausnotruf und Tagespflege ☎ 08323/998130, Essen auf Rädern ☎ 08324/95300180

Sozialstation der Caritas und Diakonie Oberallgäu ☎ Zentrale 08321/660120

Alten- und Krankenpflege

Alten- und Krankenpflege

Krankheit

ADS Selbsthilfegruppe „Kinder mit ADS“, Angelika Oswald ☎ 08374/6373

Aids Beratung, Gesundheitsamt ☎ 08321/612-520

Allergie Chemikalien-Sensitivität : MCS Selbsthilfegruppe Allgäu, Kempten

Atemwege Sport für Atemwegerkrankte, freitags 9.30 bis 10.30 und 10.30 bis 11.30 Uhr, Alte Turnhalle, Frühlingsstraße, Sonthofen ☎ 08321/4286

Atemwege Allgäu Selbsthilfegruppe, Kontakt Luitgard Happ ☎ 08323/9980157 oder 0151/68418794

Alzheimer Gesellschaft Allgäu, Selbsthilfe Demenz, Freudental 10a, Kempten, Bürozeiten Montag 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung ☎ 0831/69720768

Demenz Sprechstunde: Termin nach Vereinbarung unter ☎ 08321/6601-22; Demenz-Betreuungsgruppe „Vergiss mein nicht“, Mi 13.30 bis 16.30 Uhr, Sozialzentrum St. Hildegard (Martin-Luther-Straße 10b), Anmeldung E-Mail gabriele.fuchsenthaler@caritas-oa.de; Gesprächskreis für pflegende Angehörige, letzter Freitag im Monat, 14 bis 15.30 Uhr, Sozialzentrum St. Hildegard, Anmeldung E-Mail fachstelle-pflege@caritas-oa.de

Moderierte Selbsthilfegruppe für Menschen mit zunehmender Vergesslichkeit und Menschen, die erste Anzeichen von Demenz oder altersbedingten kognitiven Defiziten bemerken, jeden ersten Dienstag im Monat von 16 bis 17.30 Uhr in der ASB-Tagespflege Immenstadt ☎ 08323/9981329

Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz, Arbeiter-Samariter-Bund ☎ 08323/998130

Demenzbegleitung Immenstadt-Oberallgäu ☎ 08323/999-311

Demenzhilfe Allgäu, Kontaktstelle Oberstdorf, Beratung, Gottesdienste, Stammtische ☎ 08322/9799-34

Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz, Treffen Do 14 bis 17 Uhr, ASB Allgäu, Schützenstraße 1, Immenstadt ☎ 08323/999311

Diabetes Selbsthilfegruppe, Sonthofen, Marcus Triebner ☎ 08321/6764145, diabetesgruppe-sonthofen@outlook.com

Dialyse Patienten-Selbsthilfegruppe ☎ 08372/7409

Epilepsie Beratung (ESB), Kempten, Immenstädter Straße 27 ☎ 0831/51239181

Hefepilzerkrankung Candida-Selbsthilfegruppe ☎ 08323/910-357

Krebs Förderkreis für krebskranke Kinder, Monika Panzer ☎ 08341/ 98561

Psychosoziale Krebsberatungsstelle Kempten ☎ 0831/5262270

Bayerische Krebsgesellschaft psychosoziale Beratungsgespräche 2 x im Monat (donnerstags) in Immenstadt, Anmeldung ☎ 0831/5262270, kbs-kempten@bayerische-krebsgesellschaft.de

Hospiz-Palliativ-Zentrum Hilfe für Schwerstkranke, Sterbende und Angehörige ☎ 0831/9608580

HIV - Beratung ☎ 08321/86167

Lymphaktiv Erfahrungsaustausch, alle fünf Wochen, dienstags, Haus Oberallgäu, Sonthofen ☎ 0152/38525308

Lymphom/Leukämie Selbsthilfegruppe Kempten ☎ 0831/2059467, Renate Schreiber

Morbus-Bechterew Selbsthilfegruppe, Immenstadt ☎ 08386/939260

Mukoviszidose Selbsthilfegruppe, Kempten, Rosemarie Ortwein ☎ 0831/522920

Multiple Sklerose (MS) Selbsthilfegruppe, Annelies Kuhlke, Fischen ☎ 08326/3868087

Osteoporose Selbsthilfegruppe, Mo., 16.30 Uhr, Caritas-Seniorenheim Blaichach ☎ 08324/933600

Ödem-Patienten Selbsthilfegruppe, Treffen alle fünf Wochen, dienstags, 19 Uhr, Haus Oberallgäu, Sonthofen ☎ 0152/38525308

Rheuma-Liga Beratung nach Vereinbarung ☎ 08321/676430, Sieglinde Guggemoos.

Rücken aktiv Treffen Mo, 19.30 Uhr, Sonthofen, Hindelanger Straße 11 ☎ 08321/4286

Sarkoidose-Netzwerk Kempten ☎ 0831/17732, 21730 oder 75954

Schlafapnoe/Schnarchen Selbsthilfegruppe ☎ 08323/9980157, L. Happ