Hier finden Sie Rat und Hilfe

- Allgäu Pflege Ambulante Pflege und Betreuung, Grüntenstraße 5, Sonthofen ☎ 08321/665966
- Alten- und Krankenpflege Sozialstation der Caritas und Diakonie Oberallgäu ☎ Zentrale 08321/660120
Fischen 08326/366804, Oberstaufen 08386/7987, Immenstadt 08323/51587, Oy-Mittelberg 08366/1692
- Arbeiterwohlfahrt Di, 14 Uhr ☎ 08321/619080
- Arbeiter-Samariter-Bund Kranken- und Altenpflege, hauswirtschaftliche Versorgung, Pflegeberatung, Hausnotruf und Tagespflege ☎ 08323/998130, Essen auf Rädern ☎ 08324/95300180
- BRK - Rotes Kreuz Oberallgäu Fahrdienst, Demenzkontaktstelle, Ehrenamt, Erste-Hilfe-Kurse, Hausnotruf, Migrationsberatung, Sozialläden ☎ 0800/9060777, Essen auf Rädern ☎ 0831/52292-55
- Caritasverband Sozialberatung, Vermittlung von Mutter-Kind-Kuren, hauswirtschaftlicher Dienst, Kleiderstube, Behindertenarbeit, Sonthofen ☎ 08321/6601-10, Schuldnerberatung ☎ 08321/6601-47, Fachstelle für pflegende Angehörige und Gesprächskreis Sonthofen ☎ 08321/6601-22
- Diakonie Sozialpsychiatrisches Zentrum, Tagesstätte, ambulant betreutes Wohnen, Integrationsfachdienst, Immenstadt ☎ 08323/99965-0
- PIO-Plattform Oberallgäu Pflege ideal organisiert
- Sozialstation Caritas/Diakonie Dauerpflegestation, Hausnotruf, Hol-, Bring- und Begleitdienste, Kurzzeitpflege, Senioren-Service-Ruf, betreut und begleitet wohnen, Essen auf Rädern, Sonthofen ☎ 08321/6601-20, Mobiler sozialer Hilfsdienst ☎ 08321/6601-45
- Sozialstation der Johanniter Essen auf Rädern, mobiler, sozialer Hilfsdienst, häusliche Krankenpflege, Sonthofen ☎ 08321/6908-910
- VdK-Geschäftsstelle Sonthofen Do 8.30 bis 16 Uhr, Sprechstunde, Rathausplatz; nur mit Anmeldung ☎ 0831/5405620
- Verein für ambulante Alten- und Krankenpflege Oberstdorf Im Haslach 2 ☎ 08322/2405, Fax 08322/809521
Krankheit
- ADS Selbsthilfegruppe „Kinder mit ADS“, Angelika Oswald ☎ 08374/6373
- Aids Beratung, Gesundheitsamt ☎ 08321/612-520
- Allergie Chemikalien-Sensitivität: MCS Selbsthilfegruppe Allgäu, Kempten
- Atemwege Sport für Atemwegerkrankte, freitags 9.30 bis 10.30 und 10.30 bis 11.30 Uhr, Alte Turnhalle, Frühlingsstraße, Sonthofen ☎ 08321/4286
- Atemwege Allgäu Selbsthilfegruppe, Kontakt Luitgard Happ ☎ 08323/9980157 oder 0151/68418794
- Alzheimer Gesellschaft Allgäu, Selbsthilfe Demenz, Freudental 10a, Kempten, Bürozeiten Montag 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung ☎ 0831/69720768
- Demenz Sprechstunde: Termin nach Vereinbarung unter ☎ 08321/6601-22; Demenz-Betreuungsgruppe „Vergiss mein nicht“, Mi 13.30 bis 16.30 Uhr, Sozialzentrum St. Hildegard (Martin-Luther-Straße 10b), Anmeldung E-Mail gabriele.fuchsenthaler@caritas-oa.de; Gesprächskreis für pflegende Angehörige, letzter Freitag im Monat, 14 bis 15.30 Uhr, Sozialzentrum St. Hildegard, Anmeldung E-Mail fachstelle-pflege@caritas-oa.de
- Moderierte Selbsthilfegruppe für Menschen mit zunehmender Vergesslichkeit und Menschen, die erste Anzeichen von Demenz oder altersbedingten kognitiven Defiziten bemerken, jeden ersten Dienstag im Monat von 16 bis 17.30 Uhr in der ASB-Tagespflege Immenstadt ☎ 08323/9981329
- Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz, Arbeiter-Samariter-Bund ☎ 08323/998130
- Demenzbegleitung Immenstadt-Oberallgäu ☎ 08323/999-311
- Demenzhilfe Allgäu, Kontaktstelle Oberstdorf, Beratung, Gottesdienste, Stammtische ☎ 08322/9799-34
- Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz, Treffen Do 14 bis 17 Uhr, ASB Allgäu, Schützenstraße 1, Immenstadt ☎ 08323/999311
- Diabetes Selbsthilfegruppe, Sonthofen, Marcus Triebner ☎ 08321/6764145, diabetesgruppe-sonthofen@outlook.com
- Dialyse Patienten-Selbsthilfegruppe ☎ 08372/7409
- Epilepsie Beratung (ESB), Kempten, Immenstädter Straße 27 ☎ 0831/51239181
- Hefepilzerkrankung Candida-Selbsthilfegruppe ☎ 08323/910-357
- Krebs Förderkreis für krebskranke Kinder, Monika Panzer ☎ 08341/ 98561
- Psychosoziale Krebsberatungsstelle Kempten ☎ 0831/5262270
- Bayerische Krebsgesellschaft psychosoziale Beratungsgespräche 2 x im Monat (donnerstags) in Immenstadt, Anmeldung ☎ 0831/5262270, kbs-kempten@bayerische-krebsgesellschaft.de
- Hospiz-Palliativ-Zentrum Hilfe für Schwerstkranke, Sterbende und Angehörige ☎ 0831/9608580
- HIV-Beratung ☎ 08321/86167
- Lymphaktiv Erfahrungsaustausch, alle fünf Wochen, dienstags, Haus Oberallgäu, Sonthofen ☎ 0152/38525308
- Lymphom/Leukämie Selbsthilfegruppe Kempten ☎ 0831/2059467, Renate Schreiber
- Morbus-Bechterew Selbsthilfegruppe, Immenstadt ☎ 08386/939260
- Mukoviszidose Selbsthilfegruppe, Kempten, Rosemarie Ortwein ☎ 0831/522920
- Multiple Sklerose (MS) Selbsthilfegruppe, Annelies Kuhlke, Fischen ☎ 08326/3868087
- Osteoporose Selbsthilfegruppe, Mo., 16.30 Uhr, Caritas-Seniorenheim Blaichach ☎ 08324/933600
- Ödem-Patienten Selbsthilfegruppe, Treffen alle fünf Wochen, dienstags, 19 Uhr, Haus Oberallgäu, Sonthofen ☎ 0152/38525308
- Rheuma-Liga Beratung nach Vereinbarung ☎ 08321/676430, Sieglinde Guggemoos.
- Rücken aktiv Treffen Mo, 19.30 Uhr, Sonthofen, Hindelanger Straße 11 ☎ 08321/4286
- Sarkoidose-Netzwerk Kempten ☎ 0831/17732, 21730 oder 75954
- Schlafapnoe/Schnarchen Selbsthilfegruppe ☎ 08323/9980157, L. Happ
- Spina bifida/Hydocephalus Selbsthilfegruppe ☎ 08335/1744
Sucht
- Alkohol AL-ANON (Angehörige von Alkoholikern) 1. und 3. Freitag im Monat, 19.30 Uhr, Pfarrheim St. Christoph, Sonthofen-Rieden
- Anonyme Alkoholiker Sonthofen, Freitag 19.30 Uhr, Pfarrheim St. Christoph, Rieden ☎ 0163/8855531
- Anonyme Alkoholiker Immenstadt Mo 18.30 Uhr, evangelisches Gemeindehaus, Mittagstraße 8. Am letzten Montag im Monat: offenes Meeting ☎ 08323/8671
- Anonyme Alkoholiker Angehörige/Freunde, Esssüchtige, Medikamentenabhängige, Gruppe seelische Gesundheit Klinik Wolfsried, Stiefenhofen ☎ 08386/96220
- Anonyme Selbsthilfegruppen nach dem 12-Schritte-Programm Adula-Klinik Oberstdorf ☎ 08322/7090
- Selbsthilfegruppe Kreuzbund für Alkoholkranke und Angehörige, Caritas, Martin-Luther-Straße 3, Sonthofen. Mi 19.30 Uhr ☎ 08321/88126, Dieter
- Esssucht/Magersucht/Bulimie Treffen Di 20 Uhr, Haus Lichtblick, Illerstraße 13, Kempten ☎ 0831/15861
- EA-Meeting Mo, Mi, Fr, 19 Uhr, Adula-Klinik Oberstdorf ☎ 08322/959040
- SLAA Selbsthilfegruppe Fr., 19 Uhr, Haus Lichtblick, Kempten ☎ 0175/3746314
- Caritas Suchtfachambulanz Martin-Luther-Straße 3, Sonthofen, ☎ 08321/7889437: Mo, Di, Do 8 bis 12.30 Uhr, Mi 15 bis 17, Fr 8 bis 12 Uhr
- Sucht-Hotline-Beratung rund um die Uhr, anonym ☎ 089/282822
- Sucht-Online-Beratung www.caritas-augsburg.de
Behinderung
- Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund Sonthofen ☎ 0831/23310; Beratungsstunde in der Stadtverwaltung, jeden 1. Montag im Monat, 16 bis 17 Uhr
- Beratung für körperlich und psychisch Kranke, Behinderte und Angehörige Landratsamt, Sonthofen ☎ 08321/612-128 und -129
- Offene Behindertenarbeit und Beratung bei Behinderung und chronischen Erkrankungen, Caritas, Martin-Luther-Str. 10b, Sonthofen ☎ 08321/6601-10, E-Mail info@caritas-oa.de
- Hörbehinderten-Beratung in Sonthofen Anmeldung erforderlich, 14 bis 16 Uhr, Caritas ☎ 0821/3156332, E-Mail u.baer@caritas-augsburg.de
- Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bahnhofstraße 22, Sonthofen ☎ 08321/6095900
- Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) Sonthofen, Terminvereinbarung ☎ 08321/6076215 (Mo tagsüber o. Mittwochnachmittag)
Psychische Gesundheit
- Ehemaligen-Selbsthilfe-Gruppe Wolfsried Treffen jeden 2. und 4. Sonntag im Monat, 19 Uhr, Klinik Wolfsried, ☎ 08394/926645 oder 0151/14257360
- Sozialpsychiatrisches Zentrum der Diakonie offene Depressionsgruppe, Do, 14-tägig, 17 bis 18.30 Uhr, Sonthofener Straße 17, Immenstadt ☎ 08323/999650
- OhA Psychosozialer Hilfsverein Grüntenstraße 15, Sonthofen ☎ 08321/ 6076948 oder 0160/98299996
- Psychische Erkrankung Depression, Psychose Diakonie, Immenstadt ☎ 08323/99965-0
- EA Emotion Anonymus Treffen sonntags, 19 Uhr, Sozialpsychiatrisches Zentrum Immenstadt ☎ 0176/81127608
Gewichtsprobleme
- Selbsthilfegruppe Adipositas Kempten-OA St.-Mang-Platz 11, Kempten, Ingrid Steiger, ☎ 08372/2423, Gudrun Grotenklas ☎ 0162/7016023
- Weight Watchers S. Boni, Hirschdorfer Weg 3, Kempten, ☎ 0831/ 5902442
Schwangerschaft
- Schwanger? Anonyme Beratung ☎ 0800/4040020
- Schwangerenberatungsstelle Landratsamt Oberallgäu ☎ 08321/612-128 oder 612-129
- Arche Sonthofen - Hilfe für Schwangere und Mütter in Not ☎ 08321/ 2897
- Geburtsvorbereitung und Rückbildungsgymnastik Sonthofen, Do, 18.30 Uhr Rückbildung, 19.30 Uhr Geburtsvorbereitung, Burgbergstraße 2 ☎ 08379/ 898
- Kath. Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen Sonthofen, Mi, 8.30 bis 11.30 Uhr ☎ 0831/26051
- Pro familia Kempten ☎ 0831/960774-0; Mo bis Fr 8.30 bis 12.30 Uhr; Mo, Mi, Do 14 bis 16 Uhr
Ehe, Familie & Kinder
- Alleinerziehende/Sozialpädagogischer Fachdienst Kempten Bismarckstraße 5, Sonthofen ☎ 0831/27289
- Bäuerliche Familienberatung ☎ 08222/411166; Mo-Do 8 bis 10 Uhr
- Beratungsstelle am Förderzentrum Sonthofen für Kindergarten, Grund- und Hauptschule, Albert-Schweitzer-Straße 16 a, Beratung: Di 14.30 bis 16.30 Uhr, Mo 8 bis 9 Uhr und Di 13.30 bis 14.30 Uhr, ☎ 08321/660716
- Ehe-, Familien- und Lebensberatung Sonthofen ☎ 0831/23636. Mo-Fr 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr
- Familienpflegewerk des KDFB, Cordula Schneider ☎ 08323/8078079
- Familienzentrum Rockzipfel Burgsiedlung 1, Sonthofen ☎ 08321/674512, Mo und Do, 9 bis 11 Uhr, Mi, 15 bis 17 Uhr
- Familienzentrum Kinderschutzbund Immenstadt, ☎ 08323/4195. Familien- und Paarberatung, Mo bis Fr 9.30 bis 11.30 Uhr, Mo und Do 14 bis 16 Uhr
- Gesprächskreis bei Erziehungsproblemen mittwochs, 18 Uhr, Praxis für Ergotherapie, Sonnenstraße, Sonthofen ☎ 08321/787519
- Humane Trennung und Scheidung ☎ 08321/67323-0, Fax 6732395
- Kinder- u. Jugendnotruftelefon ☎ 0800/6522265
- Kinderschutzbund Sonthofen Burgsiedlung 1, ☎ 08321/88114 und 83897
- KoKi - Netzwerk frühe Kindheit Beratung für werdende Eltern und Eltern mit Kindern bis 3 Jahre, Schlossstraße 10, Sonthofen ☎ 08321/612-600
- Kinderhilfe Allgäu Frühförder- und Beratungsstelle der Lebenshilfe, Richard-Wagner-Straße 3, Sonthofen, ☎ 08321/84964
- Psychologische Beratungsstelle für Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Sonthofen, Bismarckstraße 5, ☎ 08321/5055. Mo-Do 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Fr 8 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr. Sprechstunde, mittwochs 15 bis 17 Uhr; Sprechstunde für Schreibabys: Mo bis Fr 8 bis 12 Uhr
- Selbsthilfgruppe „Verlassene Eltern Südl. Allgäu“ Treffen jeden 2. Mi im Monat, Infos ☎ 0831/9606091 oder Selbsthilfe-Kontaktstelle Kempten, St.-Mang-Platz 11, shk-allgaeu.gesundheitsamt@augsburg.de
Frauen & Männer
- Frau & Beruf vormittags ☎ 08321/612-234
- Gleichstellungsstelle Landratsamt ☎ 08321/612234, Fax 08321/61267234
- Männer-Seelsorge, Di - Do, 9 bis 16 Uhr ☎ 0831/697283315
Missbrauch- & Opferhilfe
- Archiv der Mütter gegen institutionelle und private Gewalt Mütterinitiative Allgäu Postfach 3101, 87440 Kempten ☎ 0174/4791989, Sprechzeit: Mo, 20 bis 21.30 Uhr und Do, 10 bis 11.30 Uhr
- Familienzentrum Kinderschutzbund Immenstadt Beratung bei Gewalt und sexuellem Missbrauch für Betroffene und Angehörige ☎ 08323/4195.
- Frauenhaus Kempten ☎ 0831/18018
- Hilfetelefon Sexueller Missbrauch ☎ 0800/22555530 ☎ 0800/3050750, für Jugendliche
- „Projekt Lebenslang“ www.projekt-lebenslang.de
- Psychosoziale Prozessbegleitung Hilfe für Opfer von schweren Straftaten ☎ 08341/72-2154; 0170/2659602, E-Mail psychosoziale-prozessbegleitung@t-online.de
- Selbsthilfegruppe für Missbrauchsüberlebende Mi., 19.30 Uhr, Oberstaufen ☎ 08383/1430
- Schaut hin! Verein für Kinder- und Opferhilfe Theresa Kraft ☎ 08322/606309 oder Gerd Rüben ☎ 08322/987476
- S-ANON Selbsthilfegruppe für Menschen, die unter sexuellem Verhalten anderer leiden Kempten. Treffen jeden 1. So 19 bis 20.30 Uhr ☎ 0157/84825156, E-Mail sanon.allgaeu@yahoo.de
- Weisser Ring Hilfe für Kriminalitätsopfer ☎ 0800/0800343
Trauer
- Hospizverein Kempten-Oberallgäu Beratung, Begleitung, Hilfe für Schwerstkranke und Sterbende, Bürozeiten Mo - Fr 9 bis 12 Uhr ☎ 0831/9608580
- Selbsthilfegruppe für Suizidhinterbliebene im Allgäu Treffen jeden 3. Dienstag im Monat, 18 Uhr. Gabi Sager ☎ 0831/68115 oder 0831/97746
- Trauercafé und Gruppen Regina Krautwig ☎ 08323/987122
- Trauernde Eltern Oberallgäu ☎ 08323/9555775
- Trauer-Telefon Diözese Augsburg Mo bis Fr 9-13 Uhr ☎ 0821/31662611
Sozialläden
- Caritas-Tafelladen Immenstadt Mo, Di, Do und Fr, 10.30 bis 12 Uhr und Mi, 15 bis 16.30 Uhr, Kirchplatz 1a
- Caritas-Tafelladen Sonthofen Di und Do 10 bis 11.30 Uhr, Mi 14 bis 15.30 Uhr, Oberstdorfer Straße 2
- Caritas-Kleiderladen Sonthofen „Carla Carlson“, Mo - Fr 9 bis 17 Uhr, Bahnhofstraße 28
- Rotkreuzladen Immenstadt Di-Fr, 10-17 Uhr, Sa, 10-13 Uhr, Hirschstraße 6
Sonstiges
- Landratsamt Oberallgäu Beratung der Beauftragten für Migration und Integration ☎ 08321/612-254, Seniorenberatung ☎ 08321/612-154
- Caritas Migrationsberatung ☎ 0831/10934, Betreuungsverein ☎ 08321/6601-15
- Seniorenwohnberatung Oberstdorf Astrid Küchle ☎ 08322/9799-34
- Evangelischer Diakonieverein Herderstraße 3, Sonthofen ☎ 08321/68660
- Deutsche Rentenversicherung Bund ☎ 08321/85336, 08321/6908313
- Freiwilligenagentur Berghofer Straße 13, Sonthofen, Di, Mi, Fr, 9 - 12 Uhr; Di, Do., 14 - 16 Uhr, ☎ 08321/6076-213
- Haus- und Grundbesitzerverein Rechtsberatung nach Vereinbarung, ☎ 08321/1832, Frühlingstraße 2, Sonthofen
- Integrationsbeirat Oberallgäu ☎ 08321/612-254, E-Mail info@in-oa.de
- Klassischer homöopathischer Bereitschaftsdienst (Heilpraktiker) Sonthofen, Sa, So ☎ 0175/8233551.
- Mieterverein Mo 10 bis 12 und Do 15 bis 17 Uhr, Sudetenstraße 19, Sonthofen, ☎ 08321/26705
- Notausgang - Verein für Menschen mit Problemen aller Art Sonnenstraße 6, Sonthofen ☎ 08321/4072040
- Offener Mittagstisch BRK Haus der Senioren, täglich 12-12.45 Uhr, Holzerstraße 17, Oberstdorf ☎ 08322/97990
- Offener Mittagstisch Caritas, Mo-Do 11.30 bis 12 Uhr, Martin-Luther-Straße 10b, Sonthofen ☎ 08321/6601-0
- Wärmestube/Begegnungsraum der Caritas, Sonthofen, Mo-Do 8 bis 14 Uhr
- Rotkreuz-Info-Shop Mo-Mi und Fr 9-12 Uhr, Hirnbeinstraße 12, Sonthofe, ☎ 08321/6716-0
- Soziales Bürgerbüro Oberstdorf Bahnhofsplatz 3, Do 14.30-16 Uhr, ☎ 08322/700-735
- Trans-Ident Kempten Treffen 3. Do im Monat, 18 bis 20 Uhr im Selbsthilfe-Treffpunkt, St.-Mang-Platz 11, Kempten
(Angaben der Anbieter, ohne Gewähr)
