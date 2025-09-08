Schneemangel: Ein beliebter Allgäuer Skilift schließt für immer

Jetzt gibt es kein Zurück mehr: Ein weiterer Schlepplift im Allgäu wird demontiert. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass das für viele Menschen eine emotionale Angelegenheit ist. Generationen von Bürgern seien dort Ski gefahren, betont der Bürgermeister von Fischen im Allgäu, Bruno Sauter. Drei Jahre lang habe man geprüft, ob man den großen Stinesser-Lift erhalten kann. Doch anhaltender Schneemangel und zu hohen Kosten führen nun zum Aus. Den benachbarten sogenannten Buckelwiesenlift hingegen will die Gemeinde, so lange es geht, erhalten.

Sibylle Mettler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schneemangel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bruno Sauter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis