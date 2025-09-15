Icon Menü
Dieser beliebte Allgäuer Skilift schließt für immer

Aus für Skilift

Schneemangel: Dieser beliebte Allgäuer Skilift schließt für immer

Er müsste dringend renoviert werden, doch das rentiert sich nicht. Jetzt hat die Gemeinde entschieden, den Lift abzubauen. Doch nebenan geht es weiter.
Von Sibylle Mettler
    Damit dieser Oberallgäuer Skilift in Betrieb gehen kann, braucht es ausreichend Naturschnee. Der war auch an Weihnachten 2018 (unser Bild) nicht vorhanden. erhalten.
    Damit dieser Oberallgäuer Skilift in Betrieb gehen kann, braucht es ausreichend Naturschnee. Der war auch an Weihnachten 2018 (unser Bild) nicht vorhanden. erhalten. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

    Jetzt gibt es kein Zurück mehr: Ein weiterer Schlepplift im Allgäu wird demontiert. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass das für viele Menschen eine emotionale Angelegenheit ist. Generationen von Bürgern seien dort Ski gefahren, betont der Bürgermeister von Fischen im Allgäu, Bruno Sauter. Drei Jahre lang habe man geprüft, ob man den großen Stinesser-Lift erhalten kann. Doch anhaltender Schneemangel und zu hohen Kosten führen nun zum Aus. Den benachbarten sogenannten Buckelwiesenlift hingegen will die Gemeinde, so lange es geht, erhalten.

