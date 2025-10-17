Wachs in seinen Händen: Diesem Sonthofer vertrauen auch Olympiasieger

Es begann mit kanadischen Eishockey-Profis, sprach sich bei britischen Soldaten herum und erreichte bald sogar Weltcup-Athleten: „Bei uns gibt‘s nicht nur gute Skier, wir präparieren sie auch optimal“, sagt Jipp. Seit nunmehr 40 Jahren ist das die Berufung des 69-jährigen Sonthofers. Anlässlich dieses runden Geburtstags veranstaltet Jipp gemeinsam mit seinem Sohn Roman in seinem Skiverleih und Service in Erzflöße am kommenden Samstag ab 10 Uhr einen Tag der offenen Tür.

Olympia-Glanz bei Jipp: Geiger, Schmid, Sander und Jörg kommen

Und für den großen Tag hat das Sonthofer Sporturgestein seine Kontakte spielen lassen. Die Olympiasieger der Nordischen Kombination, Vinzenz Geiger und Julian Schmid, kommen mit ihrem Weltcup-Kollegen Wendelin Thannheimer ab 10.30 Uhr zur Interview-Runde. Die Snowboard-Weltmeisterin Selina Jörg steht um 12.30 Uhr Rede und Antwort, ehe die Ski-Stars Andreas Sander und Stefan Luitz (14 Uhr) sowie Fabian und Kilian Himmelsbach (15.30 Uhr) folgen.

Mittags will Jipp seinen neuen „Mitarbeiter“, den Crystal Rock, vorstellen. Der moderne Skiroboter verstärkt künftig das Team der Jipps. „Wir werden damit besser und vor allem professioneller, aber auch effizienter“, sagt Michael Jipp, der mit dem neuen Gerät nicht nur weiterhin für die Vereine SC Burgberg und SC Sonthofen, sondern zusätzlich zur breiten Masse auch für Wettkampfathleten interessant sein will. „Der neue Roboter ermöglicht uns, mehrere Strukturen zu erarbeiten und die Kanten viel schärfer zu schleifen.“ Der größte Gewinn ist laut Jipp die Zeitersparnis – bis zu 15 Top-Ski soll der neue Roboter mit Voll-Service pro Stunde bereitstellen.

Michael Jipp: Der Trend geht stark zur Leihe

„Die Technik hat sich wahnsinnig gewandelt“, sagt Michael Jipp. „Ich bin froh, dass das Mitwachsen mit der Technologie und dem Material über meinen Sohn gut klappt.“ Seit den Anfängen in den 1980er Jahren, als sich eben kanadische Profi-Eishockspieler erstmals Skiausrüstung bei Jipp liehen, hat sein Geschäft rasanten Zuwachs erlebt. „Später kamen die britischen Soldaten dazu und irgendwann auch die Bundeswehr“, erzählt der Sonthofer. Ab 2001 gehörten auch 150 Wintersportler der NATO zu seiner Kundschaft. Heute verfügt sein Service über 500 Paar alpine Ski und 700 Paar Skischuhe sowie 150 Langlaufsets.

„Als wir damals angefangen haben, war es lange nur der Skiverkauf. Aber später kam vermehrt der Verleih dazu. Dieser Wandel ist auffällig“, erzählt Jipp, der diesen Trend vor allem bei der Skinutzung durch Kinder beobachtet. Gut möglich, dass es nicht der letzte Trend ist, den Jipp begleitet. „Ich mache den Laden, so lange ich mich gut fühle“, sagt der 69-Jährige. „Die Motivation ist da. Aber ein Nachfolger auch.“