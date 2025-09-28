Icon Menü
So feiert die Dorfmusik Berghofen ihr 75-jähriges Bestehen

Vor 75 Jahren führte ein mutiger Schritt zur Gründung der Dorfmusik Berghofen. Bald ging‘s steil bergauf. So feiert die Blaskapelle in Sonthofen ihr Jubiläum.
Von Bettina Buhl
    Zusammen musizieren verbindet jung und alt, wie auf unserem Bild (von links) Hannah Peters, Georg Dusch und Carina Besler von der Dorfmusik Berghofen. Die Blaskapelle feiert ihr 75-jähriges Bestehen.
    Es war ein mutiger Schritt gewesen, als neun Musiker im Jahr 1950 zusammenkamen und eine Kapelle gründeten. Noch mutiger erscheint dieser Schritt, wenn von den Musikern nicht einmal jeder ein eigenes Instrument hat. So begann vor 75 Jahren die Geschichte der Dorfmusik Berghofen. Nun hat die Blaskapelle einen großen Grund zum Feiern. Mit zwei Tagen Blasmusik, Party und „Zämed Musik Mache“ lädt sie am 3. und 4. Oktober zum Jubiläumsfest in die Markthalle in Sonthofen ein.

