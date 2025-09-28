So feiert die Dorfmusik Berghofen ihr 75-jähriges Bestehen

Es war ein mutiger Schritt gewesen, als neun Musiker im Jahr 1950 zusammenkamen und eine Kapelle gründeten. Noch mutiger erscheint dieser Schritt, wenn von den Musikern nicht einmal jeder ein eigenes Instrument hat. So begann vor 75 Jahren die Geschichte der Dorfmusik Berghofen. Nun hat die Blaskapelle einen großen Grund zum Feiern. Mit zwei Tagen Blasmusik, Party und „Zämed Musik Mache“ lädt sie am 3. und 4. Oktober zum Jubiläumsfest in die Markthalle in Sonthofen ein.

