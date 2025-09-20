Icon Menü
So steht es um die Gastronomie und Einzelhandel in Oberstaufen - Konzept für künftige Entwicklung beschlossen

Paket mit 22 Maßnahmen

Gastronomie und Einzelhandel: Was sich die Staufner für ihre Gemeinde wünschen

Marktforscher haben den Einzelhandel und die Gastronomie in Oberstaufen untersucht. Wie sie die Lage bewerten und wo die Staufner Verbesserungspotenzial sehen.
Von Katharina Knoll
    In einer Umfrage bewerten Einheimische und Gäste die Gastronomie in Oberstaufen überwiegend positiv. Doch einige Angebote fehlen ihrer Meinung nach. Foto: Ralf Lienert

    Wie ist es um die Gastronomie und den Einzelhandel in Oberstaufen bestellt? Und in welche Richtung sollten sie sich entwickeln? Diesen Fragen geht seit 2023 die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) nach. Dafür besuchten die Marktforscher jedes Ladengeschäft im Ortskern, befragten Bürger und hielten Workshops ab, sagte Dr. Gino Meier von der GMA. Über 800 Einzelmeinungen trugen sie zusammen und werteten sie aus.

