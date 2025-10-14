Badespaß im Oberallgäu So teuer ist der Eintritt in die Hallenbäder im Oberallgäu

Das müssen Erwachsene, Kinder und Familien in den Schwimmbädern im Oberallgäu bezahlen. Ein Vergleich zeigt große Preisunterschiede. An manchen Tagen lässt sich Geld sparen.